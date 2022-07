ePrix de New York: médaille d'argent pour Vandoorne qui reprend la tête du championnat

Cette fois-ci, Stoffel Vandoorne a fait LA bonne opération de la journée. La veille, le Courtraisien n'avait quasiment rien repris à Edoardo Mortara (Venturi). En s'élançant cinquième tandis que son rival suisse était condamné au fond de grille, le pilote Mercedes n'a pas laissé passer sa chance lors de cette course 2 de l'ePrix de New York.

En arrachant la deuxième place derrière Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), Stoffel a fait la toute bonne opération au championnat puisqu'il reprend la tête des opérations après l'avoir laissée au soir de l'ePrix de Marrakech il y a deux semaines. Mortara n'a pu que sauver le point de la 10ème place et celui du meilleur tour en course.

Derrière Da Costa et Vandoorne, on retrouve Mitch Evans (Jaguar), Alex Sims (Mahindra), Sam Bird (Jaguar), Robin Frijns (Envision), Nyck de Vries (Mercedes), Jake Dennis (Andretti) et André Lotterer (Porsche).

Au championnat, Vandoorne possède 155 points contre 144 pour Mortara. Suivent Evans (139), Vergne (128), Frijns (104) et Da Costa (103). Pénultième rendez-vous à Londres dans deux semaines où deux courses seront au menu.