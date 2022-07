WTCR : Gilles Magnus gagne à Vallelunga à l'issue d'un nouveau meeting grotesque

Le World TCR s'est à nouveau couvert de ridicule à Vallelunga. Si, contrairement au Nürburgring, il n'y a pas eu d'annulation du meeting, Lynk&Co a retiré ses cinq voitures à l'issue du tour de chauffe des deux courses prévues ce dimanche après avoir échoué dans son lobbying visant à une réduction du poids minimal des voitures voire à une annulation de l'épreuve, comme en Allemagne. Le constructeur chinois craignait en effet les crevaisons.

Goodyear a garanti que ses pneus pouvaient tenir la distance d'une demie-heure mais cela n'a pas été le cas puisqu'on a assisté à une ribambelle de crevaisons, aussi bien dans la course 1 que dans la course 2. Seules les Hyundai Elantra ont été épargnées au prix d'un pilotage ultra doux de ses pilotes.

Troisième de la course 1, Gilles Magnus se retrouvait en pole position pour la course 2. Après s'être chamaillé avec son équipier Mehdi Bennani au moment du départ, l'Anversois prenait ses distances tandis que le Marocain était victime d'une spectaculaire crevaison après 10 minutes de course. Le pilote Comtoyou Racing n'allait jamais lâcher le commandement pour décrocher sa deuxième victoire de la saison. "J'admets que cette victoire a été décrochée dans des circonstances bizarres mais elle fait néanmoins très plaisir", sourit Gilles, félicité par François Verbist en descendant de sa voiture.

Pour Comtoyou Racing, on pouvait bien sourire puisque Nathanael Berthon cueillait la médaille d'argent après avoir résisté jusqu'au bout à la Hyundai de Mikel Azcona qui fait un pas de géant au championnat suite au retrait des Lynk&Co et après avoir devancé son principal rival Bebu Girolami (Honda). L'Argentin complète le Top 5 de la course 2, précédé par Norbert Michelisz (Hyundai).

Au championnat, Azcona possède 200 points tous ronds et a 36 unités d'avance sur Girolami. Rob Huff (Cupra) est 3ème avec 52 points de retard tandis que Magnus passe au quatrième rang avec un déficit de 58 unités sur Azcona. Prochaine manche dans 15 jours à l'Anneau du Rhin, en Alsace.