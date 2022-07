BMW confirme sa présence en WEC et Mans en 2024 !

C'était dans l'air depuis un moment, c'est désormais officiel : BMW M Motorsport sera au Championnat du Monde d'Endurance FIA (WEC) et aux 24 Heures du Mans (FRA) en 2024. Un an après une première saison dans le championnat nord-américain IMSA WeatherTech SportsCar en 2023, la BMW M Hybrid V8 LMDh affrontera Toyota, Peugeot, Porsche, Ferrari et on en passe dans le Championnat du monde officiel d'endurance FIA. Le lundi 25 juillet, le premier prototype BMW M Motorsport depuis la légendaire BMW V12 LMR a effectué ses premiers tours à Varano, en Italie.

BMW continuera à faire rouler son nouveau bébé cette semaine. D'autres tests en Europe sont prévus courant août avant que BMW M Team RLL et une équipe BMW M Motorsport ne commencent les préparatifs spécifiques à l'IMSA avec des tests aux États-Unis à partir de septembre. Au cours de la phase d'essai, de nombreux pilotes d'usines BMW M se relaieront au volant. Les noms des titulaires pour la saison 2023 de l'IMSA seront décidés à une date ultérieure. Il en va de même pour l'équipe en charge du programme WEC (le nom de WRT revient avec insistance) ainsi que les pilotes de la saison 2024.

BMW M Motorsport reviendra au Mans avec un prototype pour la première fois depuis 1999. Joachim Winkelhock, Pierluigi Martini et Yannick Dalmas ont remporté la victoire absolue au volant de la mythique BMW V12 LMR. La même année, la voiture a également triomphé aux 12 Heures de Sebring (États-Unis), où sa descendante, la BMW M Hybrid V8, concourra en 2023.