Max Soulet confirmé sur la Bentley aux 24H de Spa : "Vraiment un chouette projet"

Ce fut le feuilleton des derniers jours. Quelle serait la composition exacte de l'équipage de l'unique Bentley Continental GT3 engagée aux 24 Heures de Spa 2022 ? Et allait-elle être pilotée par notre Maxime Soulet national, un des piliers de l'aventure Bentley en GT3 entre 2015 et 2020 ? Finalement, tout est bien qui finit bien puisque "Mad Max" sera bel et bien associé à Stéphane Lémeret, Nigel Bailly et au Suisse Antonin Borga, le quatuor passant en Gold Cup et non plus en Pro-Am.

Pour Maxime, on peut enfin souffler. "J'ai passé le début de ma semaine à faire et défaire ma valise", plaisante-t-il, interrogé par La Dernière Heure. "C'est via Stéphane Lémeret que je peux courir sur la Bentley du team CMR. En effet, aux 25 Heures Fun Cup, il est venu me voir pour m'indiquer que son équipe cherchait encore un pilote et que je les intéressais peut-être. Bien que je ne sois plus pilote officiel, Bentley a fait un geste pour couvrir ma participation tandis que CMR a également fait un effort. C'est vraiment un chouette projet autour de cet Art Car et Nigel Bailly, et je suis très heureux de revenir aux affaires"

Ancien vainqueur des 12 Heures de Bathurst et en GT World Challenge, Maxime est le capitaine de l'équipe tout désigné. Il est clair que son expérience et son feedback seront précieux pour CMR qui demeure un team 100% privé. "Je ferai de mon mieux pour les aider", ajoute Max. "En passant en Gold Cup, c'est évident que décrocher un podium à la régulière sera difficile mais il faudra d'abord arriver au bout. Heureusement, il devrait faire sec pendant tout le week-end, ce qui est une bonne chose quand on sait que la Continental n'est pas du tout la meilleure GT3 quand il se met à pleuvoir. Elle n'a de surcroît pas évolué depuis que Bentley a mis un terme au programme en 2020."

Sans volant en GT3 cette année, "Mad Max" va avant tout profiter de l'instant présent. "J'avais des propositions mais rien de bien concret. Après les 24 Heures, je poursuivrai a priori mon programme en Porsche Carrera Cup Benelux avec August. J'ai eu Lionel Hansen en ligne il n'y a pas longtemps et il m'a bien fait comprendre que la saison n'était pas terminée. Certes, les débuts ne furent pas faciles mais à Zandvoort et Zolder, on était dans le match, d'autant que j'ai dû me réhabituer à la 911 GT3 Cup qui n'est pas du tout une GT3"

En attendant, voilà un pilote belge talentueux de retour aux affaires sur une voiture d'une marque avec laquelle il a tant brillé il y a encore peu de temps. Ça, cela fait plaisir et les fans noirs-jaunes-rouges l'ont souligné plus d'une fois.