24H de Spa: L'Audi WRT de Vanthoor-Weerts la plus rapide entre deux drapeaux rouges, moteur cassé pour la R8 de Rossi

La première séance libre en vue des 24H a été pour le moins hachée avec déjà quatre interruptions aux drapeaux rouges, la troisième pour dépanner l'Audi R8 LMS N°46 de Nico Muller contraignant son illustre équipier Valentino Rossi au chômage technique ce matin suite à un bris de moteur.

Le meilleur temps a très vite été signé par Dries Vanthoor sur une autre Audi WRT, la #32 partagée avec Charles Weerts et Kelvin Van der Lindh. Avec un chrono de 2.17.858, le pilote officiel Audi a devancé de 17 millièmes le pilote usine Porsche Alessio Picariello découvrant les 24H de Spa sur une 911 engagée en Pro-Am. On retrouvait ensuite la Mercedes Benz de Lucas Auer alignée en Gold Cup, les deux BMW M4, la #98 Rowe Racing de Farfus-Catsburg-Yelloly et la surprenante #34 de Klingmann-Folley-Dinan-Heistand, ainsi que la première des Ferrari, la Pro-Am de Louis Machiels avec un excellent chrono d'Alessio Rovera. Les deux 488 des tenants du titre Iron Lynx n'étaient que 21ème et 22ème.

Parmi les autres Belges, on retrouvait Benjamin Lessennes au 15ème rang sur l'Audi du Boutsen Racing, Fred Vervisch tout de même classé 17ème même si la #46 n'a bouclé que quatre tours et Laurens Vanthoor lointain 26ème sur la Porsche KCMG.

Maxime Soulet a hissé l'unique Bentley Continental partagée avec Stéphane Lémeret et Nigel Bailly au 35ème rang (à 1.3), l'autre Max (Martin) ne pointant qu'en 40ème position sur une Aston Martin qui a perdu 15 chevaux en pris 10 kg par rapport à l'an dernier (merci la BOP!).

Ulysse De Pauw était 37ème pour ses débuts sur l'Audi WRT avec un meilleur chrono à quatre dixièmes de son équipier japonais Tomita, juste devant l'Audi Saintéloc de Nicolas Baert et Gilles Magnus (39èmes).

La Ferrari des filles sur laquelle on retrouve Sarah Bovy devait se contenter du 50ème chrono provisoire et la Lamborghini de Baptiste Moulin du 62ème des 66 temps enregistrés avec les 28 premiers dans la même seconde et cinquante et un en deux secondes.

La deuxième séance libre aura lieu à 16h15 en direct streaming via le site GT World Challenge.