24H Spa: la Ferrari Iron Lynx n°51 la plus vite aux pré-qualifs

A l'issue d'une séance de pré-qualifications de 60 minutes un peu plus calme que les essais libres de ce matin (deux drapeaux rouges quand même...), c'est Ferrari qui s'est signalé au sommet de la hiérarchie. La 488 GT3 n°51 du Iron Lynx Racing, pilotée par le trio James Calado-Miguel Molina-Nicklas Nielsen, a bouclé le Circuit de Spa-Francorchamps en 2:18.292. La marque italienne, tenante du titre dans les Ardennes, rappelle qu'il faudra compter sur elle cette année.

Deuxième temps pour la très belle Porsche 911 GT3-R n°221 du GPX Martini Racing. Domptée par le trio Richard Litez-Kévin Estre-Michael Christensen victorieux en 2019, la GT allemande termine à 32 millièmes de la Ferrari. A la troisième place, on retrouve la Mercedes-AMG n°2 Getspeed de Götz-Buhk-Schothorst qui pointe à un dixième. Très beau quatrième chrono pour la McLaren 720S n°7 Inception Racing de Iribe-Millroy-Schandorff-Priaulx qui s'est par ailleurs montré la plus rapide en Gold Cup.

La voiture du meilleur pilote belge de la session pointe au cinquième rang. La Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG que Laurens Vanthoor partage avec Nick Tandy et Dennis Olsen est à 16 centièmes. Il faut descendre à la 25ème place pour retrouver le Belge suivant. L'Audi R8 WRT n°33 que Ulysse De Pauw partage avec Ryuichiro Tomita, Arnold et Maxime Robin est cinquième de la Gold Cup et précède l'Audi R8 Saintéloc n°26 de Nicolas Baert et Gilles Magnus. La Ferrari AF Corse de Louis Machiels est 33ème au général et 3ème en Pro-Am.

On n'a clairement pas cherché la performance chez les autres. Charles Weerts et Dries Vanthoor (Audi R8 WRT n°32) sont 37èmes, quatre rangs devant Baptiste Moulin (Lamborghini Huracan VSR n°163) et neuf devant la Porsche 911 TFT n°24 d'Alessio Picariello. Sarah Bovy (Ferrari Iron Dames n°83) est 53ème devant Benjamin Lessennes (Audi R8 Boutsen n°10). La Bentley Continental CMR n°107 de Nigel Bailly, Stéphane Lémeret et Maxime Soulet est 58ème devant l'Audi R8 WRT n°46 de Fred Vervisch et l'Aston Martin Vantage n°95 Beechdean de Maxime Martin.

Les qualifications définissant la grille de la 21ème à la 66ème place ainsi que les 20 qualifiés pour la super-pole aura lieu ce soir à partir de 20h40.