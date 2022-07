24H Spa (qualifs): doublé des Ferrari Iron Lynx, trois Belges en super-pole

L'Italie était à l'honneur lors des qualifications des 24 Heures de Spa. Lors de cette séance disputée en semi-nocturne, trois voitures transalpines ont pris les trois premières places. Ferrari a réalisé le doublé pour le plus grand bonheur des tifosi avec le meilleur temps pour la 488 GT3 n°71 du Iron Lynx Racing.

Avec un chrono moyen en 2:16.920, dont un étonnant 2.16.486 réalisé par Antonio Fuoco en Q2, le bolide fluo de l'équipage Fuoco-Serra-Rigon a devancé de 178 millièmes la voiture-soeur n°51 de Calado-Molina-Nielsen. Tenante du titre dans les Ardennes, la marque de Maranello envoie un signale fort à la concurrence. Le troisième temps est réalisé par la Lamborghini Huracan n°6 K-PAX de Pepper-Mapelli-Caldarelli. Le bolide au taureau termine à trois dixièmes des leaders. Quatrième temps pour l'Audi R8 LMS n°12 Tresor Car Collection de Haase-Drudi-Ghiotto.

Cinquième temps pour les premiers pilotes belges et la meilleure des Audi du Team WRT. Charles Weerts et Dries Vanthoor, épaulés par Kelvin Van der Linde, se sont qualifiés au 5ème rang sur la R8 LMS n°32, juste devant la meilleure BMW M4, la n°98 ROWE de Catsburg-Farfus-Yelloly. On retrouve ensuite l'Audi R8 n°66 Attempto de Feller-Winkelhock-Marschall, la Mercedes-AMG n°2 Getspeed de Stolz-Schothorst-Götz, la Mercedes-AMG n°88 Akkodis-ASP de Gounon-Marciello-Juncadella et la Mercedes-AMG n°55 GruppeM de Engel-Buhk-Grenier.

Sept marques sont passées dans le Top 20 et sont donc qualifiées pour la super-pole. En plus des deux Ferrari, de quatre Lamborghini, cinq Audi, une BMW et quatre Mercedes, on retrouve trois Porsche et l'Aston Martin Vantage n°95 Beechdean de Maxime Martin, le Bruxellois figurant au 13ème rang. Il n'est hélas pas question de super-pole pour Fred Vervisch, l'équipier de Valentino Rossi. L'Audi R8 LMS n°46 est 25ème. Dix rangs plus loin, au 9ème rang de la Silver Cup, on retrouve Gilles Magnus et Nicolas Baert (Audi Saintéloc n°26).

Les Belges ont signé le doublé en Pro-Am. 41ème au général, la Ferrari 488 n°52 AF Corse de Louis Machiels partira en pole devant Alessio Picariello, la Porsche 911 GT3-R n°24 TFT du Carolo étant 49ème au scratch. Entre Machiels et Pica, on retrouve Ulysse De Pauw (Audi R8 WRT n°33), Sarah Bovy (Ferrari 488 Iron Dames n°83) et Benjamin Lessennes (Audi R8 Boutsen n°10) aux 44ème, 47ème et 48ème rangs. Ils sont respectivement 8ème, 10ème et 11ème de la Gold Cup. 52ème place pour la Lamborghini Huracan n°163 VSR de Baptiste Moulin, 15ème en Silver Cup.

Quant à Maxime Soulet, Nigel Bailly et Stéphane Lémeret, ils ont hissé la Bentley Continental n°107 CMR qu'ils partagent avec Antonin Borga au 56ème rang absolu. Les qualifications ont viré en revanche à la catastrophe pour Laurens Vanthoor. Alors qu'il visait la super-pole, le Limbourgeois devra s'élancer dans les abysses du classement, en 64ème et avant-dernière position ! Tout s'est écroulé en Q3 quand Nick Tandy a rencontré un problème et n'a pas pu signer le moindre chrono. Après Dries en 2021, c'est l'autre Vanthoor qui est malchanceux cette année.

La super-pole aura lieu ce vendredi à 19 heures tapantes. Tout sera à refaire pour les 20 premiers qui se battront à nouveau dans la chasse au chrono. Qui partira en pole des 24H de Spa 2022 ?