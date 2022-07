Accueil Sports Moteurs 50 à 80.000 euros par pilote: pourquoi les 24h de Spa coûtent si cher Pneus, essence, assurance… voici en détails le budget moyen de 300 000 euros pour aligner une GT3. Olivier De Wilde Spécialiste Sports moteurs

D'année en année c'est de plus en plus cher, les budgets flambent et l'on demande de plus en plus d'argent aux pilotes pour pouvoir participer à notre double tour d'horloge. Budget moyen ? 50 000 euros sans les deux jours du Test Day. Mais cela peut monter jusqu'à 80 voire 100 000 euros. Exorbitant ? Plus que le salaire annuel belge moyen pour tourner en rond durant 24 heures.



Mais comment justifier de tels montants ? Nous avons mené l'enquête, interrogé plusieurs membres de teams et fait une moyenne sachant que...