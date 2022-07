Boutsen Racing, l’autre team belge aux 24H de Spa

Boutsen. A qui ne parle pas ce nom célèbre en Belgique ? Notre ancien pilote de F1 a donné son nom à une écurie de course, celle dirigée par son beau-frère Olivier Lainé et sa soeur Olivia Boutsen, qui est active depuis près de 30 ans sous différentes appellations. LO Racing, TBR, Boutsen Energy, Boutsen Ginion et, depuis cette année, Boutsen Racing.

Après McLaren, l'écurie basée à Wavre a défendu le pavillon BMW pendant pas moins de sept saisons. Mais depuis cette année, elle a porté son dévolu sur une Audi R8 LMS Evo. Un choix pour le moins inattendu. « Nous avons arrêté de rouler BMW suite à un différent contractuel », nous a confié Olivier Lainé. « Comme nous n'allions donc pas engagé de nouvelle M4 GT3 cette année, nous avons dû nous retourner en très peu de temps car le début de la saison se profilait à l'horizon. Il nous fallait une voiture qu'on allait pouvoir prendre en main rapidement. Vincent Vosse nous a conseillés de choisir une Audi R8 et nous sommes dès lors rentrés en contact avec WRT qui a accepté de nous confier une de ses voitures. Nous sommes d'ailleurs voisins du team dans la pitlane F1 »

Changer de crèmerie en un temps record n'est jamais simple. Mais passer de l'hélice de Munich aux anneaux d'Ingolstadt s'est révélé fructueux. « Nous sommes très satisfaits », poursuit-il. « Avec Audi, nous avons un réel suivi et une vraie aide que nous n'avions pas avec BMW où nous étions un peu livrés à nous-mêmes. Nous n'avons pas encore décidé si on allait rester avec Audi en 2023 mais il n'y pas de raison de changer jusqu'à présent »

L'Audi noire et orange est pilotée ce week-end par l'enfant de la maison Benjamin Lessennes, le prometteur français Adam Eteki, l'ancien pilote Bentley Antoine Leclerc et le gentleman driver Karim Ojjeh. Depuis le début de la saison, le trio Lessennes-Eteki-Ojjeh a montré de solides performances et les espoirs de podium en catégorie Gold Cup sont réels. « C'est effectivement à notre portée. Mais on sait très bien que 24 heures, c'est long, et qu'il ne faut jamais rien espérer avant la dernière heure de course »

L'équipe du couple Lainé-Boutsen est au départ des 24 heures depuis le début des années 90. On a vu l'équipe wavrienne engager des BMW et des Alfa Romeo en voitures de tourisme et, plus récemment, des McLaren et des BMW en GT3. « C'est vrai qu'on ne compte plus nos participations aux 24H. Personnellement, dans mes souvenirs, je n'ai aucune édition sur laquelle je garde un souvenir en particulier parce que chaque édition apporte son lot d'émotions, positives comme négatives »

Pour Boutsen Racing, on espère donc que cette édition 2022 deviendra l’édition la plus mémorable.