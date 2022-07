Les beautés de la grande époque du GT1 de retour aux 24H de Spa

Les nostalgiques seront à nouveau gâtés ce week-end aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. Tout le monde garde en mémoire l'incroyable ère des GT1 qui ont sévi sur le double tour d'horloge ardennais de 2001 à 2009. Des machines de course formidables dérivées de véritables bolides exceptionnels et inaccessibles au commun des mortels. Le tout avec un look impressionnant et une sonorité enivrante.

Mordus de cette époque magique, vos prières ont été entendues : deux courses réservées aux GT d'hier et d'avant-hier seront au menu, le tout en collaboration avec Peter Auto, Patrick Peter étant un ancien compagnon de route de Stéphane Ratel. Une petite trentaine de voitures sont annoncées, dont une dizaine de GT1. Victorieuse en 2001 et 2002 sous les couleurs de Larbre Compétition, une Dodge Viper GTS-R sera la partie. Le bolide au reptile issu du Paul Belmondo Racing est engagé par l'écurie Gipimotor de Christophe Van Riet. S'étant imposée à pas moins de trois reprises avec notamment Eric Van de Poele, la Maserati MC12 a marqué les esprits en son temps. Deux machines au trident sont de la partie. L'Aston Martin DBR9 avait quant à elle loupé de peu la victoire en 2006 avec Stéphane Lémeret mais sa sonorité et son élégance sont restés dans les annales. Quatre machines de Gaydon figurent sur la liste des engagés. Cantonnée à un rôle secondaire en son temps, la très agressive Lamborghini Murcielago RSV est néanmoins restée dans les annales. Deux Lambo sont annoncées, dont une pour le boss Stéphane Ratel.

Et puis, il y a évidemment les autres catégories, véritables course dans la course en leur temps. Mais on se rappelle qu'une Porsche 911 GT3-RS de la catégorie NGT (GT2) avait battu tout le monde en 2003. Une poignée de machines de Stuttgart de différentes générations seront de la partie mais aussi une Ferrari 430 GTC qui était la référence dans sa catégorie en son temps. Le GT3 n'est pas non plus oublié puisqu'on y retrouve deux Audi R8 LMS ultra (victoires en 2011 et 2014), une Mercedes SLS AMG GT3 (victoire en 2013), une Chevrolet Corvette Z06 ou encore une Aston Martin Vantage GT3.

Pour le plaisir des yeux, d'autres machines mythiques ont participé à la parade hier dont une sculpturale McLaren F1 GTR Long Tail mais aussi une Venturi 400 Trophy, celle par qui l'aventure SRO a débuté il y a 30 ans. Disputées à chaque fois sur 61 minutes, les deux courses anniversaires auront lieu respectivement vendredi à 17h05 et samedi à 14h00. Assurément une belle madeleine de Proust qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte !