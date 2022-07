24H de Spa: Andrea Caldarelli offre à Lamborghini sa première Super Pole

Disputée sous le soleil et devant un public déjà nombreux, la Super Pole de la 74ème édition des 24H de Spa est revenue à Andrea Caldarelli épaulé par Jordan Pepper et Marco Mapelli. Le pilote de la Lamborghini Huracan de l'équipe américaine K-Pax a bouclé le meilleur de ses deux tours lancés en 2.16.221, soit une seconde et sept dixièmes plus vite que la pole de l'an dernier.

C'est la première pole aux 24h pour la marque au Trident dont le meilleur résultat sur notre double d'horloge est une huitième place.

Raffaele Marciello (Mercedes AMG Akka ASP) échoue à 154 millièmes et doit se souvenir que le Super Poleman ne s'est plus imposé le dimanche après-midi depuis 2014.

Klaus Bachler a placé la plus rapide des Porsche (celle de Dinamic) au troisième rang à 225 millièmes devant l'autre Mercedes de Lucas Stolz et l'autre Huran de Mirko Bortolotti. Sixième sur la Porsche GPX Racing, Kevin Estre échoue à 481 millièmes devant les Audi de Mattia Drudi et Riccardo Feller. Les Benz de Fabio Schiller et Marc Engel complètent le Top 10 dans lequel on ne retrouve aucune des Ferrari pourtant de loin les plus rapides jeudi soir. Les 488 auraient-elles eu peur de voir leur BOP modifiée en cas de trop bon chrono ce soir? Il est en tout cas étonnant de ne voir Antonio Fuoco et Niklas Nielsen que 11ème et 13ème.

Déception dans le rang de nos compatriotes avec le 15ème chrono seulement de Dries Vanthoor sur la meilleure des R8 LMS WRT (à 840 millièmes) et la 17ème position de l'Aston Martin Vantage de Maxime Martin, le dernier dans la seconde du leader à 949 millièmes.

Rappelons que le départ de la course sera donné ce samedi à 16h45 avec l'Audi N°46 de Valentino Rossi qui s'élancera 35ème et la Porsche de Laurens Vanthoor 66ème et dernière après avoir encore écopé d'une pénalité de trois places.