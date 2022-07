La nouvelle Ferrari 296 GT3 se dévoile

Elle prendra la succession de la 488 ayant remporté plus de 400 victoires et plus de 100 championnats partout dans le monde. Magnifique dans son rouge vif maison, la nouvelle arme de compétition du Cheval Cabré fait entrer le GT3 dans une autre dimension avec, comme la Ford GT, une Grand Tourisme se rapprochant de plus en plus d'un véritable proto.

"J'ai baptisé beaucoup de voitures pour Ferrari ces vingt dernières," nous a confié Andrea Bertolini. "Mais ma première impression avec la 296 propulsée par un très compact V6 Turbo de 600 chevaux a vraiment été wouaw. C'est un gros pas par rapport à l'ancienne GT3. Elle est vraiment performante et facile à piloter. On a l'impression d'être au volant d'un kart."

©FERRARI





La 296 se monte et se démonte aisément comme un véritable mécano, avec trois parties: le module de pilotage, tout l'avant et tout l'arrière. "C'est plus accessible pour les mécaniciens mais aussi plus facile à réparer en cas d'accident."

Pour une meilleure ergonomie et plus de visibilité du pilote, l'arceau a directement été intégré au châssis. Quatre phares additionnels ont aussi été intégrés dans la face avant pour un meilleure éclairage et donc plus de performance de nuit. "Notre priorité est d'augmenter la performance des clients avec le confort de pilotage," explique le pilote officiel Davide Rigon.

©FERRARI

Mais pourquoi rechercher autant de performance et vouloir gagner des secondes quand vous allez de toute manière être freiné par la BOP, la Balance de Performances? "Car une voiture performante bridée sera plus fiable et plus facile à pousser à la limite. Vous avez toujours des avantages à piloter une voiture plus rapide que les autres."

Plusieurs 296 GT3 ont déjà été commandées (aux alentours de 750.000 euros, à 50.000 euros près selon les options) et deux pilotes belges sont déjà très intéressés par le nouveau produit d'une marque italienne à laquelle ils sont déjà fidèles depuis plusieurs années. Une chose est certaine: Ferrari n'a pas fini de gagner en GT3.