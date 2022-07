Valentino Rossi: "La nuit c’est la jungle, fascinant"

Casse moteur, double pénalité de grille, Super Pole manquée… Valentino Rossi a eu un début de week-end contrarié. Mais, 35e au départ sur l’Audi R8 LMS WRT n°46, la star italienne garde le sourire.

Valentino, les essais de vos premières 24 heures ont été compliqués.

"Oui, on a d’abord cassé le moteur jeudi matin lors des premiers essais libres ce qui m’a empêché de rouler. Mon tour en qualifs était pas mal, mais Fred (Vervisch) a eu du trafic, tandis que Nico a vu son meilleur tour être annulé pour non-respect des limites de la piste. Au final, on n’a pas atteint l’objectif qui était de finir dans le top 20 pour aller en Super Pole. On s’est classé 25e, ce qui n’était pas fantastique mais pas mal non plus."

Vous avez ensuite écopé de deux sanctions de cinq places, pourquoi ?

"Oui, j’ai démarré trop vite des stands et j’ai oublié de mettre directement le pit-limiteur. Du coup, j’ai fait un excès de vitesse. Comme c’était ma troisième petite infraction du genre de la saison, j’ai écopé d’un recul de cinq places. Et puis lors des essais de nuit, j’étais dans un groupe de voitures. Il y avait la Bentley au ralenti sur le côté et je l’ai doublée sans voir qu’il y avait des drapeaux jaunes. Mais bon, on part pour 24 heures et tout peut arriver. Nico (Muller) va prendre le départ et il va remonter."

Vous avez découvert Francorchamps de nuit, c’est comment ?

"Noir, difficile. Tu as du mal à voir où tu dois freiner, où il faut tourner. Il y a de plus en plus de graviers sur la trajectoire, tu es ébloui par les phares. C’est fascinant. Avec 66 GT3 en piste, c’est la jungle, il y a beaucoup de travail. Mais j’aime cela."

Vous comptez assurer tous vos relais ?

"Il est prévu que je fasse trois doubles, ce qui fait six heures. Après on verra où on en est."

Vous êtes sous le charme de Francorchamps ?

"Complètement. J’adore les longs tracés. Je n’avais jamais roulé sur Spa que sur simulateur. Aucun virage ne se ressemble, cela monte, cela descend."

Quelle est votre ambition ?

"On a terminé cinquième de la dernière épreuve d’endurance, les 6H du Castellet. Mais là on s’élançait septième. Ici on part de plus loin, mais c’est long et il faudra surtout éviter les fautes. Mon objectif pour une première est de terminer dans le top 10."

Vous reverra-t-on en GT l’an prochain ?

"Oui, je referai ce championnat plus que probablement en 2023. J’aimerais disputer un jour les 24H du Mans mais pas dès l’an prochain."

Vos fans sont très nombreux aussi en Belgique…

"Oui, j’ai beaucoup de chance d’avoir tant de gens qui me soutiennent depuis des années. Je n’ai jamais pu disputer une course en Belgique et je suis content de pouvoir le faire ce week-end en voiture. Je vois des supporters partout et je voudrais pouvoir les remercier tous un par un."