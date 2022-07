Stéphane Ratel: "Si le GP de Belgique 2023 passe fin juillet, on est dans la m**** !"

C'est une tradition bien huilée chez SRO. A la veille du départ des 24 Heures de Spa, son grand patron Stéphane Ratel présente les grandes lignes pour les saisons à venir ainsi que les calendriers 2023 des différents championnats. C'est ainsi que la 75ème édition de l'épreuve spadoise est programmée les 28-30 juillet 2023.

En revanche, si la SRO Speedweek existe toujours, il n'y aura plus de week-end de course précédent les 24 heures. Le British GT ira en Algarve à la place tandis que le GT4 FFSA se produira à Dijon. "Nous avons réservé deux week-ends à Spa-Francorchamps pour fin juillet 2023", nous a confié Stéphane Ratel. "Il n'y aura pas de course mais on organisera d'autres activités. Vu que les 24 heures sont devenus un grand barnum au fil des ans, nous avions de toute manière besoin du week-end précédent la semaine de la course pour tout monter"

Depuis peu, des rumeurs assez insistantes en provenance d'Allemagne rapportent que le Grand Prix de Belgique de F1 récupérerait la date du Grand Prix de France afin de sauver sa date au calendrier 2023 et aurait donc lieu à la fin du mois de juillet. Des cancans qui ne font pas rire du tout chez SRO sachant que la Formule 1 est prioritaire sur les 24 Heures. "Si ça s'avère vrai, alors nous sommes dans la merde !" , souffle Ratel. "Il faut savoir que nous avons beaucoup de championnats à gérer et que nous devons éviter un maximum des clashes avec d'autres. Les 24 Heures de Spa sont la pierre angulaire de notre calendrier. Si on doit la bouger, c'est comme des dominos qui tombent car il faudra trouver d'autres dates pour le GT World, l'ADAC, le GT4 FFSA et j'en passe. Trouver un solution qui convient à tout le monde sera donc très compliqué"

Les GT2 aux 24 Heures en 2023

Autre grande annonce de la conférence, l'arrivée des GT2 aux 24 Heures en 2023. Les Audi R8 GT2, KTM X-Bow, Maserati MC20, Porsche 911 RS Clubsport et on en passe seront pilotées par des pilotes amateurs. Avec des voitures plus rapides en vitesse de pointe mais plus lentes en virages, on peut craindre que la cohabitation avec les GT3 pilotées par des pros ne soit pas une sinécure. "Je réponds à cela : regardez ce qu'il se fait aux 24 heures du Mans, du Nürburgring et de Dubai. Est-ce que la présence de voitures de différentes réglementations au sein d'une même course pose réellement un danger ?"

Ferrari a par ailleurs fait l'événement avec la présentation de sa nouvelle 296 GT3. Un beau bébé coûtant la bagatelle de 750.000€ ! Nous sommes très loin des GT3 pouvant s'échanger au prix de 200.000€ il y a 10 ans... "C'est évidemment regrettable que les prix aient explosé de la sorte" , poursuit Ratel. "Aujourd'hui, une GT3 coûte 450.000€ en moyenne et c'est beaucoup d'argent. Mais le plus important est que les coûts de fonctionnement restent raisonnables pour l'équipe. Car, au final, elle pourra amortir sa voiture sur plusieurs années et la revendre à un prix élevé afin de pouvoir retrouver ses billes"