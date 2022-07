24H de Spa (H+7) : Quatre marques se détachent, deuxième crevaison pour l'Audi de Weerts-Vanthoor

Alors que la nuit est tombée sur Francorchamps et qu'avec elle a débuté le ballet de phares, après sept heures de course, vingt-trois voitures restent dans le même tour.

Le principal fait de course frappant un des favoris est la nouvelle crevaison dont a été victime dès son début de relais le Sud-Africain Kelvin Van der Linde. Ce qui renvoie nos compatriotes Dries Vanthoor et Charles Weerts au 26ème rang, mais plus dans le tour des leaders qui se succèdent au fil des ravitaillements.

Pour l'instant, quatre marques se détachent avec la BMW M4 Rowe de Farfus-Yelloly-Catsburg relayant régulièrement en tête la Ferrari Iron Lynx de Rigon-Serra-Fuoco, la Mercedes AMG de Juncadella-Gounon-Marciello et la Porsche de Estre-Christensen-Lietz.

Partie dernière, la Porsche KCMG de Laurens Vanthoor est déjà remontée au 6ème rang. Le double vainqueur est actuellement le mieux classé de nos compatriotes devant Fred Vervisch, huitième sur l'Audi N°46, la mieux classée des WRT.

WRT est également en tête en Silver Cup avec la N°30 de Goethe-Simmenauer-Neubauer, 14ème au général juste devant l'Aston Martin de Maxime Martin.

En Gold Cup, c'est la Mercedes Benz de Hauopt-Scholze-Maini-Piani qui mène la danse, tandis qu'en Pro-Am la première place est toujours occupée par la Porsche Herberth Motorsport de notre compatriote Alessio Picariello.

Les huit marques candidates à la victoire pointent toujours dans le Top 18.