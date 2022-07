Alessio Picariello découvre les 24H de Spa : "Les fans me parlent encore du Mans"

Il est le meilleur des rookies belges au départ des 24 Heures de Spa 2022. Alessio Picariello ne cesse de prouver qu'il fait partie des nouvelles fines gâchettes de l'endurance. Engagé sur la Porsche 911 GT3-R n°24 du Herberth Motorsport, le Carolo ne se battra pas pour les avant-postes puisqu'il est inscrit en classe Pro-Am avec les gentlemen Nicki Leutwiler et Stefan Aust ainsi que l'officiel-coach Porsche Nico Menzel. Néanmoins, cela n'a pas du tout empêché Alessio d'impressionner la galerie lors des essais libres et des qualifications dimanche.

"Jusqu'à présent, ce début de semaine est très positif", nous confirme Alessio. "Lors des qualifications, j'avais le dixième chrono absolu et j'ai répété cela lors des essais nocturnes. Je suis à un dixièmes des pilotes Porsche pros, ce qui me satisfait parce que les réglages de ma 911 sont moins pointus que chez les autres afin qu'elle convienne mieux aux deux pilotes amateurs qui roulent avec Nico et moi. Niki et Stefan sont performants, homogènes et n'ont pas fait d'erreurs. C'est positif vu que nous sommes pour signer un beau résultat en Pro-Am"

Dans l'équipage, Nico Menzel est le coach des gentlemen tandis qu'Alessio, chargé de prendre le départ tout à l'heure, fait office de lièvre. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir son mot à dire afin de faire progresser l'équipe dans le bon sens après une participation difficile aux 6H du Castellet. "Notre 911 est beaucoup mieux préparée", poursuit-il. "Après le Paul Ricard, j'avais demandé à l'équipe qu'elle change plusieurs choses sur la voiture, notamment au niveau du différentiel. Cela va désormais dans le bon sens et les performances s'en ressentent"

Alessio fait donc partie des 16 régionaux de l'étape et, évidemment, du monde vient le voir. "Comme au Mans, j'ai mes parents et ma copine qui viennent me voir. J'aime bien quand ils sont là mais ils ne restent pas avec moi en permanence afin que je puisse avoir assez de temps pour focaliser totalement sur mon week-end et mes performances. J'ai également quelques amis qui passent mais je tâche à ce que ça se limite au cercle rapproché. Je tâcherai de faire un petit événement avec tout le monde prochainement"

Il arrive de surcroit auréolé de ses belles performances en Porsche aux 24H du Nürburgring, en ELMS et surtout aux 24 heures du Mans où il a vraiment explosé aux yeux du monde grâce à une prestation étincelante mais mal récompensée. Lors de la parade mercredi, il a pu se rendre compte que ça en a marqué plus d'un. "Plusieurs personnes m'ont reconnu alors qu'il n'y en avait que pour Valentino Rossi et m'ont demandé des autographes et des selfies. On me parle encore des événements du Mans. Cela me touche beaucoup. C'est vraiment chouette"

Même s'il ne se bat pas pour la victoire générale, Alessio sait très bien qu'une bonne prestation sur son épreuve nationale pourrait lui permettre de faire encore augmenter sa cote auprès de Porsche. "Tous les pilotes sont surveillés. Pour eux, il ne faut pas seulement être rapide mais aussi ne pas faire d'erreurs tout en étant investi dans sa mission et discipliné. Il ne faut pas faire de zèle ou se mettre des objectifs qui ne sont pas prévus dans la feuille de route. Par exemple, vu que je suis en Pro-Am, je ne vais pas me battre avec une 911 engagée en Pro et jouant la victoire générale. Je resterai sagement derrière"

A l'heure où des places vont se libérer dans les programmes GT suite à l'arrivée du LMDh, il s'agit de bien se placer pour Alessio qui est assurément un de nos talents les plus prometteurs en endurance.