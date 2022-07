Chris Reinke: "On veut continuer avec WRT en GT, même s'il représente une marque concurrente en LMDh"

Nous avons eu l'occasion ce matin d'interviewer Chris Reine, responsable de la compétition clients pour Audi. L'Allemand a été franc et n'a pas trop botté en touche pour répondre à nos questions plutôt orientées sur le futur.

Chris, est-ce la dernière fois que l'on voit des Audi soutenues par Audi Sport au départ des 24 Heures de Spa?

"On va de suite tordre le cou à cette rumeur: non! On a sorti l'Evo2 de la R8 LMS et on est encore là en GT3 pour les années à venir. La R8 Compétition client est un succès commercial et on va continuer à soutenir nos clients."

Mais la production des R8 de route va s'arrêter l'an prochain, non?

"Cela reste à confirmer."

Vous allez donc continuer à aider des Teams avec des pilotes, des pièces et des voitures?

"Oui, on ne va pas changer notre stratégie ni notre philosophie."

Vous comptez aussi poursuivre votre implication en WTCR, la Coupe du Monde de Tourisme?

"J'espère que l'on pourra. Pour l'instant, on attend la stabilisation du championnat après ce qu'il s'est passé au Nürburgring ou encore à Vallelunga avec ces histoires de pneus. Le souhait est de continuer car la RS3 est aussi un très bon produit permettant à nos représentants de jouer la gagne dans ces championnats TCR."

Revenons en au GT3. Vous ferez toujours équipe avec WRT dans le futur?

"WRT est un partenaire privilégié depuis douze ans. On espère pouvoir continuer à travailler avec l'équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts. On leur a exprimé notre volonté de poursuivre cette fructueuse collaboration. La décision leur revient. On comprend très bien qu'à partir du moment où nous avons renoncé au projet LMDh, ils aient pris des contacts hier car on ne peut leur offrir le produit qu'ils cherchent. Pour nous, il est envisageable de poursuivre avec eux en GT3 même s'ils représentent une marque concurrente en proto."

Les pilotes aussi sont inquiets et ont des contacts ailleurs...

"Il y a beaucoup de rumeurs. Certains sont en fin de contrat et on respectera le fait que certains veulent changer de discipline et lorgnent vers le LMDh pour l'avenir. Maintenant, il continuera à avoir des pilotes Audi officiels en GT3."

Qui a décidé que Fred Vervisch devait être l'équipier de Valentino Rossi et ne plus rouler du coup en WTCR dont il est le vice-champion 2021?

"C'est moi! Et j'en suis très heureux. Je pense que Fred était la personne idéale pour épauler et coacher Valentino. Et je trouve aussi qu'il pouvait faire de très bonnes choses pour nous en GT. Je ne me suis pas trompé et je n'ai aucun regret quand je vois par exemple qu'il a gagné les 24H du Nürburgring."

Cette année, Audi semble moins fort au départ des 24H avec seulement trois voitures pour la gagne face par exemple à cinq Porsche ou trois Mercedes?

"Je suis d'accord. On n'a que trois voitures vraiment de pointe. Mais à côté de cela, on a Rossi qui est un pilote WRT soutenu par Audi et dont on est fier. il apporte beaucoup au championnat mais aussi à Audi. C'est très bien ce qu'il fait. On espère le garder parmi nous dans le futur..."