Dries Vanthoor sera aussi en Audi aux 24H de Zolder: "A Spa, il faut survivre"

A quelques heures du départ des 24H de Spa, nous avons eu l'occasion de bavarder en tête à tête avec l'un des principaux favoris de l'épreuve, notre compatriote Dries Vanthoor.

Dries, vous n'êtes pas maudit sur cette épreuve?

"Oui, peut-être qu'elle ne m'aime pas. En cinq participations, la seule fois que j'ai terminé en ordre utile c'était 2ème l'an dernier. Alors que j'ai déjà gagné deux fois les 24H du Ring. Mais bon c'est plus difficile de l'emporter ici que dans l'Eifel en raison essentiellement d'une concurrence encore plus élevée et surtout du trafic. Vous pouvez facilement passer vingt minutes derrière un pilote Silver vous fermant les portes. C'est compliqué, il ne faut pas s'énerver. Il faut survivre, rester dans le tour du leader et être prêt à batailler les dernières heures. Avec une seule voiture de sécurité cette année, il se pourrait que l'on assiste de nouveau à un sprint en vue de l'arrivée."

L'an dernier, vous avez perdu à dix minutes de l'arrivée sous la pluie en raison de pneus trop usés?

"C'est vrai que mon rythme n'était pas bon en fin de course car nous nous étions arrêtés avant la Ferrari pour chausser les pneus pluie que j'avais un peu grillé sur les portions sèches en début de relais. Mais on n'avait pas de choix au niveau stratégique. S'il n'y avait pas eu de voiture de sécurité, mon avance était suffisante et l'on aurait gagné."

Quels enseignements pouvons nous tirer des essais des 24h?

"Que nous sommes compétitifs et que l'on a de réelles chances de nous imposer. On nous a un peu coupé les ailes en lignes droites, par contre on une meilleure aéro et plus de couple. On part 15ème c'est déjà beaucoup mieux que l'an dernier! Il est bizarre de constater que les Ferrari ont été 4 dixièmes moins vite en Super Pole qu'avec 50 litres d'essence en plus la veille en qualifications. N'auraient-elles pas caché un peu leur jeu? J'espère que SRO et le responsable de la BOP vont faire leur boulot et rééquilibrer tout cela avant le départ comme ils l'avaient fait avec nous il y a quatre ans."

Parlons un peu du futur. Il se murmure que vous pourriez piloter une Lamborghini GT3 l'an prochain?

"Je ne sais pas d'où cela vient, mais ce n'est pas vrai. Pour dire la vérité, je ne sais pas encore encore ce que je ferai l'année prochaine. Je sais juste que je roulerai. En GT3, avec Audi, BMW, Lambo, je fais confiance à Vincent Vosse qui est mon manager. Il se pourrait aussi que je dispute un championnat en LMP2 en parallèle. Mon but est toujours d'aller en LMDh. Audi a peut-être renoncé à ce projet, pas moi. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai roulé au Mans cette année out cela s'est bien passé."

Pensez-vous pouvoir décrocher un troisième titre consécutif en GT Sprint?

"Oui c'est possible. Les finales se disputeront à Valencia, un circuit où Mercedes est habituellement très fort. A nous d'être intelligents même s'il nous manque une deuxième voiture de pointe pour nous aider. Je crois aussi que si l'on fait un bon résultat ce week-end que l'on peut remporter le GT Endurance."

N'avez vous jamais regretté d'avoir quitté le RACB National Team et la filière monoplace?

"Parfois oui quand je vois par exemple comme je me suis vite adapté à la LMP2 je me dis que j'aurais peut-être pu monter assez haut en monoplace. Mais bon, je suis heureux où je suis et je sais que pas mal de personnes aimeraient être à ma place."

Pouvez-vous nous confirmer que vous serez aussi dans deux semaines au départ des 24H de Zolder, dans votre jardin, sur l'aide GT2 de PK Racing?

"Effectivement, je complèterai l'équipage. L'auto est la plus rapide du plateau, mais j'ai compris qu'il y avait un souci d'autonomie et qu'on allait devoir ravitailler plus souvent que les Porsche."