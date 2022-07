Le Courtraisien termine derrière Jake Dennis et augmente son avance au championnat.

ePrix de Londres (course 1): médaille d'argent et bonne affaire pour Vandoorne

Tout s'est presque déroulé comme dans un rêve pour Stoffel Vandoorne cet après-midi à Londres. Qualifié en deuxième position pour la course 1 de l'ePrix de Londres, le Courtraisien a passé sa course à pourchasser le poleman Jake Dennis (Andretti).

Mais à domicile, le Britannique était sur une autre planète et Vandoorne n'est jamais parvenu à le déloger. Néanmoins, en prenant la deuxième place, le pilote Mercedes est le grand bénéficiaire de la journée et faire une très bonne opération au championnat.

En effet, son plus proche rival, Mitch Evans (Jaguar), termine sixième mais son dauphin au championnat, Edoardo Mortara (Venturi) a vécu un ePrix cauchemardesque puisqu'il s'est accroché avec Sam Bird (Jaguar) et finit bon dernier ! Jean-Éric Vergne (Techeetah) ne marque également aucun point. Cela permet à Stoffel de consolider son avance. Il a désormais 26 points d'avance sur Evans et 29 sur Mortara.

Le Top 3 est complété par Nyck de Vries (Mercedes) qui a résisté jusqu'au bout aux assauts de Robin Frijns (Techeetah). Le Top 5 est complété par Oliver Askew (Andretti). Rendez-vous demain pour la course 2 de l'ePrix de Londres !