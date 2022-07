GP de Hongrie: Russell crée la surprise et signe la pole !

Après la deuxième place de Stoffel Vandoorne en Formula E survenue quelques instants plus tôt, Mercedes a décidément la baraka ce samedi. George Russell a confirmé le retour aux affaires des Flèches d'Argent en F1 en plaçant sa W13 devant les deux Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring.

Cette séance a été un cauchemar pour l’équipe Red Bull dont la RB18 est moins à l’aise sur le tracé tortueux du Hungaroring : Sergio Pérez a été éliminé dès la Q2 et Max Verstappen s’est plaint d’une perte de puissance après son premier run en Q3. Mais la surprise est venue de la pole réalisée par George Russell dans un ultime tour d'anthologie devant les deux Ferrari. Le Britannique a été 44 millièmes plus rapide que Carlos Sainz tandis que Charles Leclerc prend le troisième temps.

Lando Norris a réalisé une belle performance en se hissant quatrième sur sa McLaren. La troisième ligne est occupée par les deux Alpine d’Esteban Ocon et Fernando Alonso. La deuxième Mercedes pilotée par Lewis Hamilton n’a pu défendre ses chances à cause d’un DRS défaillant. LH44 se contentera d’une place en quatrième ligne aux côtés de son ancien équipier Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Daniel Ricciardo et Max Verstappen seront relégués en cinquième ligne sur la grille.

Le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné à 15 heures tapantes.