GT4 Spa: Victoire d'Antoine Potty après une superbe remontée !

Deuxième place générale et victoire en Silver Cup pour le jeune Belge en course 1.

Disputée hier soir devant des tribunes encore garnies, la première course du GT4 European a été animée comme à son habitude et a été marquée par la superbe performance d'Antoine Potty qui est passé de zéro à héros en l'espace d'une journée.

Le jeune loup belge et Romain Monti ont vécu une séance de qualification cauchemardesque, Potty se crashant au Speaker's Corner et perdant son tour le plus rapide pour avoir provoqué le drapeau rouge. En conséquence, la Toyota Supra CMR n°66 est partie depuis une lointaine douzième ligne, mais Potty a effectué un excellent premier relais pour faire remonter la Nippone en ordre utile avant de passer le volant à Monti.

L'équipe CMR a choisi d'utiliser son arrêt au stand "joker" dans la voie des stands très fréquentée, permettant à la voiture de gagner une seconde sur son temps d'arrêt obligatoire et Monti a rejoint la piste en troisième position, puis a dépassé Eric Debard (Mercedes) pour chasser l'Alpine de tête. Ce qui a suivi a été une incroyable bataille du chat et de la souris alors que Monti a mis la pression sur le pilote amateur Loïc Villiger, l'attaquant à plusieurs reprises à Blanchemont et à la chicane.

Cependant, Villiger a gardé son sang-froid pour assurer une superbe victoire. Néanmoins, en plus de finir au deuxième absolu sur 54 voitures au départ, Antoine Potty et Romain Monti décrochent une savoureuse victoire en Silver Cup !

La course 2 restera dans les annales pour l'incroyable carambolage au premier freinage de la Source, pas moins de huit voitures restant au tapis tandis que d'autres étaient endommagées mais pouvaient continuer leur route. La Supra de Potty-Monti partait depuis le fond de grille suite à ses malheurs des qualifications et, avec près de la moitié de la course passée sous Safety Car, sa remontée n'a pas été facilitée.

Le duo belgo-français est néanmoins parvenu à passer au travers des embuches pour finir au 15ème rang général et à la 8ème en Silver Cup. Potty a notamment gagné deux positions rien que dans le dernier tour qui s'est disputé juste après une relance Safety Car. La victoire au général comme en Silver est revenue à l'Audi R8 Saintéloc n°14 de Meyuhas-Bastard à l'issue d'un final épique face à l'Aston Martin Vantage n°24 PROSport et la Mercedes-AMG GT4 n°15 NM Racing.

Du côté des autres Belges, Kenny Herremans (Chevrolet Camaro n°17 V8 Racing) a pris par deux fois la sixième place en Pro-Am. Dans cette même catégorie, Nico Verdonck et Rodrigue Gillion (Aston Martin Vantage n°25 PROSport) ont fini 12ème et 7ème. Jean-Luc Behets et Johan Vannerum (Mercedes-AMG GT4 n°32 SRT) ont quant à eux terminé 4ème et 10ème en Am Cup.