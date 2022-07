Lambo Trofeo Spa: Bonduel et les Semoulin s'imposent à domicile

Les couleurs belges ont brillé dans le Lamborghini Super Trofeo Europe qui se produisait, comme de coutume, en prélude des 24 Heures de Spa. Très rapide depuis le début de la saison, Amaury Bonduel a été prophète en son pays.

Toujours parmi les plus rapides en piste, le jeune brabançon figurait dans le Top 3 de la course 1 disputée samedi quand la Safety Car montait en piste. Bonduel s'arrêtait à son box et repartait au 11ème rang vu que les pilotes courant en solitaire doivent rester immobilisés en pitlane 30 secondes de plus que les équipages roulant à deux. Néanmoins, Amaury se fendait d'une belle remontée pour terminer 4ème au général et 3ème de sa catégorie.

La course 2 allait encore mieux se passer pour le pilote de la Lamborghini Huracan n°28. Franchissant l'arrivée au deuxième rang absolu, Bonduel était déclaré vainqueur après que son prédécesseur Loris Spinelli ait été pénalisé pour avoir effectué un dépassement hors des limites de la piste. Victoire à domicile donc pour Amaury qui effectue un beau retour sur le devant de la scène cette année.

De succès, il en a également été question pour Benoit et François Semoulin. Après avoir craint de déclarer forfait à un moment suite à d'insolubles problèmes de freins, les deux frangins se sont non seulement aligné au départ mais ont également remporté les deux courses du week-end dans la catégorie LC Cup, terminant à chaque fois autour du Top 15 absolu. Là aussi, on pourra faire la fête cet après-midi du côté des hommes de Thulin.