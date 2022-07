Accueil Sports Moteurs Sarah Bovy ne veut plus de déceptions aux 24h de Spa La Liégeoise, très populaire, revient dans le meilleur contexte de sa carrière. Martin Businaro Spécialiste Sports moteurs

Chez les Belges, elle fait peut-être le score le plus élevé à l'applaudimètre. Non seulement sa Ferrari rose en jette mais en plus, Sarah Bovy a connu une véritable métamorphose en l'espace de douze mois et est devenue une des pilotes féminines les plus respectées du moment. "Je me rappelle très bien du jour où j'ai été enrôlé dans les Iron Dames, nous explique-t-elle....