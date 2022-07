ePrix de Londres (course 2): Di Grassi s'impose, Vandoorne fait le break au championnat

Cela commence à sentir bon pour Stoffel Vandoorne. Le Courtraisien a pris une très grosse option sur le championnat à l'issue de la course 2 de l'ePrix de Londres en Formula E. Parti treizième, le pilote Mercedes est parvenu à remonter jusqu'en 4ème position. Non seulement il a marqué des gros points mais en plus, ses principaux rivaux ont fait chou blanc !

Mitch Evans (Jaguar) et Jean-Eric Vergne (Techeetah) ont abandonné tandis que Edoardo Mortara (Venturi) ne termine pas dans le Top 10. Vandoorne possède désormais 36 points d'avance sur son plus proche poursuivant. De quoi lui permettre d'arriver sereinement à la double finale de Seoul dans deux semaines.

C'est l'autre Venturi qui s'est imposée avec Lucas di Grassi. Le Brésilien a pris le dessus sur le poleman Jake Dennis (Andretti) qui termine à la deuxième place. Nyck de Vries permet à Mercedes de marquer de gros points au championnat en finissant au troisième rang. Derrière Vandoorne, Antonio Felix Da Costa (Techeetah) complète le Top 5.

Rendez-vous les 13-14 août prochains pour la finale de la Formula E 2022 à Seoul.