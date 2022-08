Accueil Sports Moteurs Sarah Bovy dans l’histoire des 24 Heures : "Il y a encore un an, je n’imaginais plus revenir comme pilote" La Liégeoise et ses équipières s’imposent dans la catégorie Gold Cup. Martin Businaro Spécialiste Sports moteurs

Vingt-six ans après Florence Duez, Yolanda Surer et Kate Rafanelli sur une BMW M3 Gr. N, un autre équipage 100 % féminin monte sur la plus haute marche d’un podium aux 24 Heures de Spa. On ne donnait pas cher de la peau des...