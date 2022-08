Valentino Rossi, une star au coeur d'or

Patron du team WRT, Vincent Vosse pouvait avoir un sentiment légitime de déception dimanche soir. Malgré une préparation aux petits oignons, un soin apporté à chaque détail, de gros moyens, une remise en questions avec l'engagement d'un illustre consultant pour essayer de s'améliorer encore, les 24H n'ont pas souri à l'équipe belge qui y a signé son moins bon résultat depuis le début de l'ère GT3 en 2011. Cela c'est pour le côté sportif avec tout de même deux belles consolations: la victoire en Silver Cup et une deuxième place en Gold Cup. Au final, les clients comme les invités reçus comme des rois durant tout le week-end étaient heureux.

Mais la plus belle satisfaction pour l'homme de Theux n'est-elle pas d'avoir participé activement à l'énorme succès populaire de son épreuve fétiche en y amenant une super star internationale? C'est peut-être sa plus belle victoire, cela restera comme un de ses plus beaux souvenirs. "Je n'avais jamais vu autant de monde depuis très longtemps," souriait-il mercredi à l'issue de la parade où "Vale" a défilé comme un roi.

Mais un "King" respectueux de ses fans qui ont encerclé son motorhome durant cinq jours et faisaient le pied de grue durant des heures dans l'espoir de l'apercevoir, d'avoir une photo, un mot, un sourire. Et durant tout le week-end, la sécurité l'entourant, mais aussi le "Doctor" ont parfaitement géré cette foule inhabituelle.

Oui plusieurs milliers de fans sont venus uniquement pour voir et supporter le nonuple champion motocycliste qui n'avait jamais eu l'occasion de disputer une compétition en Belgique avant. Cela a donné une couleur "jaune fluo" particulière à cet événement, le N°46 étant clairement le plus soutenu du plateau.

Mais tout en restant concentré sur son "job", Vale a bien joué le jeu. En pilotant son Audi lors de la parade, en venant sur la grille de départ, mais aussi en signant des milliers d'autographes sur des casques, des t-shirts, des casquettes ou des photos. Plusieurs fois par jour, on l'a vu venir à la rencontre de ses fans: "Je suis très reconnaissant envers mes supporters passionnés," a déclaré l'Italien très charismatique et toujours souriant. "Je voudrais pouvoir les remercier un par un."

Pour finir, on va vous raconter deux anecdotes soulignant cet énorme respect de "Vale" envers son public. Jeudi soir, après les essais de nuit, soit à minuit passé, il aurait pu se réfugier dans son motorhome après une journée remplie de contrariétés avec un bris de moteur, deux pénalités le faisant chuter de dix places sur la grille, une Super Pole ratée et un bac à gravier. Mais au lieu de cela, après un rapide débriefing, il est encore sorti une dizaine de minutes pour aller rencontrer ses fans.

L'autre nous est racontée par Sam, responsable de sa sécurité à Francorchamps: "Il fait partie des dix plus grands sportifs du monde et il reste humble, gentil, respectueux. C'est un grand professionnel, un grand sportif, mais aussi un grand monsieur. Un jour, alors que nous l'emmenions discrètement pour aller manger au restaurant, il a vu des fans à lui sur le bord de la route. Il m'a demandé de l'arrêter et est sorti pour les saluer, faire quelques photos et signer des autographes."

Vous imaginez la surprise et la joie de ce groupe de fans? Merci Valentino et Vincent pour tout ce que vous avez apporté aux 24h cette année. Et rendez-vous ensemble l'année prochaine avec bien mieux qu'une anecdotique dix-septième place dont "Vale" était même heureux. Contrairement à près de la moitié du peloton, il est allé au bout du double tour d'horloge, le premier de sa vie. Il a apprécié et reviendra l'an prochain. Ses fans aussi...