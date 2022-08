WTCR : Lynk and Co se retire du championnat

Après l'annulation de la manche du Nürburgring et le boycott des cinq Lynk & Co lors de la dernière manche à Vallelunga où l'on a assisté à une épidémie de crevaisons, la Coupe du Monde de voitures de Tourisme continue à prendre l'eau avec l'annonce ce jeudi du retrait de la compétition des champions Lynk &Co.

"Le problème vient des pneus fournis par Goodyear qui ne permettent pas d'assurer la sécurité pour nos pilotes en fonction de la Balance de Performances nous obligeant à rouler actuellement 50 kg au-dessus du poids de nos concurrents, » a expliqué Fredrik Wahlen, le patron du team Cyan Racing. « Cela a occasionné des crevaisons et des accidents et nous ne voulons plus prendre ce risque pour nos pilotes. Nous remercions la FIA pour leur compréhension et leur aide, mais aucune solution acceptable n'ayant pu être trouvée, nous avons décidé de nous retirer de cette compétition avec effet immédiat."

Voilà qui réduit le peloton à douze voitures pour le prochain rendez-vous de ce week-end à l'Anneau du Rhin. Indigne pour un championnat du monde. Tout comme le tracé de ce meeting d'ailleurs.

Un retrait qui risque de remettre en cause la survie même d'un championnat intéressant déjà peu de monde tant il est mal géré. Le week-end dernier, Chris Reinke, le responsable de la compétition clients chez Audi nous avait confié que la "situation du WTCR était préoccupante. Notre souhait est de continuer mais nous voulons d'abord observer une stabilisation."

On en est loin avec le retrait des champions. Espérons notamment pour l'équipe belge Comtoyou Racing et notre compatriote Gilles Magnus qu'une solution puisse encore être trouvée pour le futur. Cela passe visiblement par un nouveau promoteur. Et des autres pneumatiques...