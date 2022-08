Stéphane Ortelli et Dries Vanthoor en vedettes aux 24H de Zolder

Deux semaines à peine (c’est trop peu) après les 24H de Spa, ce sera déjà dans huit jours au tour de Circuit Zolder d’organiser son double tour d’horloge. Outre la date en plein milieu du mois d’août, la principale nouveauté de cette édition est l’interdiction en Belcar Series depuis 2022 des protos type Norma ou Wolf. Malgré cela, les organisateurs ont réuni un plateau d’une quarantaine de voitures avec la moitié de GT et l’autre de Tourisme.

La catégorie de pointe GTA devrait réunir 14 bolides avec en pointe l’Audi R8 GT2 PK de Longin-Longin-Guerlinckx sur laquelle Dries Vanthoor viendra en renfort. Assurément la plus rapide du lot, mais aussi une auto limitée par sa consommation et qui devra donc passer plus régulièrement aux pompes. On va donc assister à un remake motorisé du lièvre et de la tortue entre la GT aux anneaux et ses rivales, à savoir la BMW Marc Car V8 de Chris Van Woensel, les deux Lamborghini Super Trofeo et une dizaine de Porsche, essentiellement des 992, Frédéric Bouvy étant engagé sur le seule 991 attendue.



Parmi les favorites on pointera les deux voitures de Belgian Racing (Derdaele-Heyer-Cool et Goossens-Haeverans-Gillion-Verdonck à priori), celle de la famille Redant et de Sam Dejonghe (Tom Boonen est annoncé sur la deuxième), la Russell by N-GT des frères Thiers, Jeffrey Van Hooydonk et Christoff Corten et les deux exemplaires de l'équipe de Nicolas Van Dierendonck Q1 Track avec notamment Ghislain Cordeel, Laurent Van de Velde et leur invité surprise, le Français Stéphane Ortelli. Dix-neuf après sa victoire aux 24H de Spa, l'ex-lauréat des 24H du Mans peut-il encore ajouter Zolder à son glorieux palmarès ?

La classe GTB sera composée de trois Porsche Cayman et de deux Ligier, tandis que 19 BMW (essentiellement des M2 et 325i) seront opposées à une seule Renault Clio dans les catégories TA et TB de Tourisme avec notamment un équipage 100% féminin, mais aussi (c'est plus original) un équipage avec deux papas (Guino Kenis et Michael De Keersmaeker) faisant découvrir les 24H à leurs filles. Sympa, tout comme la participation de dernière heure de David De Saeger, l'un des rares Francophones attendus au départ samedi en huit!

Une parade est prévue dans les rues de Hasselt mercredi, les qualifications se disputeront sur un tour lancé jeudi soir et les animations feront leur grand retour pour 24h de fête.