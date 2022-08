Dries Vanthoor remplace René Rast sur le proto LMP2 WRT à Fuji

Retenu par Audi pour la manche belge du DTM les 9, 10 et 11 septembre à Francorchamps, l'Allemand René Rast a dû être remplacé pour la prochaine joute du WEC qui se disputera le même au Japon sur le circuit de Fuji.

Et, bonne nouvelle, l'heureux élu sera notre compatriote Dries Vanthoor, brillant pour son retour en LMP2 avec WRT lors des dernières 24H du Mans.

Le pilote qui visera ce week-end sa deuxième victoire aux 24H de Zolder épaulera au pays du Soleil Levant Sean Gelael et Robin Frijns sur l'une des deux Oreca-LMP2 de son team WRT. L'occasion pour le Flandrien peut-être de discuter de son futur avec son manager Vincent Vosse. Alors BMW ou Lamborghini en GT3 l'an prochain avant de passer en LMDH en 2024 ? La question reste ouverte et d'autres possibilités sont même encore possibles à ce stade pour le pilote officiel Audi (son contrat expire fin d'année, ce qui tombe plutôt bien) très bien coté... et managé !