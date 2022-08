Vandoorne dans un fauteuil pour le titre en Formule E

Formule E: Stoffel Vandoorne tout proche de remporter le sacre mondial

Stoffel Vandoorne est idéalement placé pour décrocher son premier titre de champion du monde. Le pilote Mercedes compte 36 points d'avance sur son plus proche poursuivant et pourrait donc remporter le titre de champion du monde de Formule E lors de la 15e et avant-dernière manche, prévue ce samedi 13 août à Séoul, en Corée du Sud.