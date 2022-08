Finale Formula E à Séoul: 7ème sur la grille, Stoffel Vandoorne peut être sacré champion du monde dès ce matin à 9h

L'avant-dernière séance qualificative de la saison s'est déroulée cette nuit à Séoul (Corée du Sud) et a été perturbée par la pluie.

Dans des conditions difficiles et changeantes, la pole est revenue à la Mahindra de Oliver Rowland devant la Venturi de Lucas Di Grassi et la Jaguar de Mitch Evans, le principal adversaire de Stoffel Vandoorne dans la course au titre mondial en Formula E.

Edoardo Mortara, l'autre pilote pouvant encore devancer le Belge au championnat s'est classé sixième, juste devant la Mercedes de notre compatriote.

Au championnat, Stoffel possède rappelons le 36 points d'avance sur Evans et 41 sur Mortara alors qu'il reste 55 points à distribuer. Jean-Eric Vergne a perdu ses dernières chances mathématiques de pouvoir décrocher un 3ème titre en ne signant pas la pole.

29 points seront encore en jeu demain. Cela signifie donc que si notre représentant possède 30 points d'avance à l'issue de la première joute de ce matin, il décrochera son premier titre en FE dès aujourd'hui.

La course est à suivre en direct sur auvio RTBF à partir de 9h00.