Stoffel Vandoorne champion de Formula E : "La saison entière a été géniale"

Cela n'était plus arrivé pour la Belgique depuis près de 40 ans et Jacky Ickx en sport-prototypes. Ce dimanche, Stoffel Vandoorne a décroché le titre en Formula E avec l'écurie Mercedes EQ. Il s'agit assurément de la plus belle ligne au palmarès du Courtraisien qui avait déjà été champion auparavant en Formule 4 française, en Formule Renault 2.0 Eurocup et en GP2 Series.

Une couronne que notre ancien représentant en F1 a construit au fil de l'année grâce à une belle régularité. Malgré une seule victoire cette saison, Stoffel n'a rien laissé au hasard et, surtout, s'est débarrassé de cette guigne qui le suivait depuis ses débuts dans la championnat 100% électrique.

C'est un Vandoorne apaisé et évidemment ému qui prenait la parole au soir de cet ePrix de Séoul qui restera dans les annales pour lui. "Wouaw, je suis sans voix", soufflait-il. "C'est fantastique. Toute la saison a été géniale. C'est un sentiment incroyable quand on réfléchit à ce que nous avons accompli ensemble cette année. Merci à toute l'équipe d'avoir rendu cela possible. La voiture était encore fabuleuse aujourd'hui, et tout le monde au sein de l'équipe mérite ce succès. Nous avons accompli quelque chose de très spécial ensemble"

"Mitch a tout donné jusqu'à la fin, il a toujours été là pour le titre", poursuit Vandoorne. "Mais au final, la régularité a été le facteur déterminant : il a gagné plus de courses que moi, mais j'ai eu plus de podiums. En tant qu'équipe, nous avons atteint un niveau de régularité jamais vu auparavant en Formula E. Je suis incroyablement fier de mon équipe et de nos performances cette saison. C'est la façon idéale de terminer la saison, d'être sur le podium lors de la dernière course de la saison, pour le 100ème ePrix de l'histoire du championnat, et de remporter les deux titres de champion du monde"

Avec cette nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès, la cote de Stoffel, déjà très élevée, va encore monter d'un cran et son avenir en sport automobile devrait s'annoncer radieux. L'inverse serait étonnant, au vu des qualités que le gaillard a encore montré cette année.