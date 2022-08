Toto Wolff félicite Stoffel Vandoorne : "Sa régularité a été exemplaire"

Présente en Formula E depuis la Saison 6, l'équipe Mercedes EQ est donc restée invaincue et a décroché une deuxième couronne d'affilée chez les constructeurs et chez les pilotes. A la différence que c'est Stoffel Vandoorne qui a été sacré cette année et qui succède ainsi à son voisin de garage Nyck de Vries. Dans le fief de l'étoile allemande, on se gargarise de quitter le championnat 100% électrique la tête haute, même si le staff dirigé par Ian James continuera son aventure en FE avec McLaren la saison prochaine.

Les principales têtes de pont de Stuttgart sont évidemment ravies de voir Stoffel ceindre la couronne après plusieurs saisons gangrénées par la malchance, à commencer par le grand patron de Mercedes Motosport, Toto Wolff, qui a toujours tenu le Courtraisien en très haute estime. Métronome tout en étant flamboyant quand il le fallait, Vandoorne a fait forte impression et son titre n'est clairement pas volé.

"Je suis incroyablement fier de toute l'équipe Mercedes EQ pour avoir remporté le championnat du monde en Formula E cette année encore", commente Toto. "C'est un accomplissement incroyable pour une équipe incroyable. En plus, les teams motorisés par Mercedes signent le doublé au championnat grâce à Venturi. Cela montre vraiment notre savoir-faire dans les championnats où nous sommes impliqués"

"Félicitations également à nos deux pilotes, tous deux ayant remporté chacun un titre au mérite, et en particulier à Stoffel qui a réalisé un bel exploit ce dimanche. Son final a été à l'image de sa saison. Sa régularité a été exemplaire. Mercedes EQ quitte la série en beauté et avec de bons souvenirs. Ce fut définitivement une aventure très plaisante"

Ian James, le chef d'orchestre de l'équipe Mercedes EQ, a également eu quelques mots à l'égard de notre compatriote : "Stoffel a fait un travail fantastique toute l'année", révèle le Britannique. "Il mérite vraiment ce titre. Mais pas seulement pour le simple fait d'être champion, mais aussi parce que son développement en tant que pilote au sein du team a été fantastique. Il en va de même pour l'équipe, tout le monde a été formidable"

A coup sûr, Stoffel a marqué des points chez Mercedes et gageons que sa collaboration avec l'étoile allemande n'est vraisemblablement pas terminée, loin de là, même si on l'annonce chez DS-Penske en FE la saison prochaine...