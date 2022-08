Gino Bux est prêt pour Ypres: "Quelques coups d'éclats tout en pensant au championnat"

Il était le héros malheureux de l’édition 2021 du Rallye d’Ypres. Gino Bux était bien parti pour signer un exploit avec son Alpine A110 en dominant outrageusement sa classe, non sans se hisser dans le top 20 absolu et le top 10 du BRC. Et puis, il y eut ces… trente minutes de pénalité pour une sombre histoire de pesée bancale. Depuis, le Malmédien a passé l'éponge et a montré qu'il était aussi performant avec une quatre roues motrices qu'une traction ou une propulsion.

Sur la Skoda Fabia Rally2 préparée par SXM, l'ami Gino a marqué son territoire face aux Munster, de Mévius et autres Fernémont dans le championnat de Belgique des rallyes. Deuxième au championnat et premier belge derrière l'intouchable Stéphane Lefebvre et sa Citroën, l'ancien pilote de la Fédé aborde cette participation 2022 au Rallye d'Ypres dans un autre contexte que son "one-shot" de l'an dernier. "Je roulerai en pensant au championnat", martèle Gino. "Nous serons là avant tout pour engranger des points en BRC et consolider notre deuxième place. Les organisateurs nous ont concocté un parcours de grands garçons, très sélectif. Il s'agira avant tout d'éviter les erreurs. Cela fait depuis trois mois que je n'ai plus roulé en rallye. Il faudra donc également se remettre dans le bain"

La présence du WRC et du gratin du Mondial officiant en Rally2 n'est cependant pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Dans ce match Belgique vs Le reste du monde, Gino espère évidemment se distinguer, comme l'avait notamment fait Sébastien Bedoret l'an dernier, qui roulait sur la même voiture que lui. "Le niveau sera encore plus relevé que l'an dernier vu que tout le monde sera là", ajoute-t-il. "Habituellement, nous sommes cinq à jouer la victoire en BRC. Mais avec la venue du WRC2/3, nous serons quinze équipages à nous battre aux avant-poste en Rally2 ! J'espère bien faire quelques coups d'éclat au fil du rallye. Cependant, hors de question pour moi de brûler les étapes car je demeure un débutant au volant de ce type de voiture. Je n'ai pas l'expérience de la majorité de mes adversaires en Rally2. Heureusement, je peux compter sur l'expérience de Nicolas qui a déjà copiloté à Ypres et au volant d'une Rally2, qui plus est !"

La Skoda est souvent pointée du doigt comme accusant le poids des ans face à la nouvelle Hyundai i20 et à la dernière évolution de la Citroën C3. Mais celui dont les notes sont lues par Nicolas Gilsoul compte bien montrer que la Tchèque n'est pas à enterrer trop vite. "Comme bien d'autres, nous attendons la nouvelle Fabia qui devrait bientôt sortir. Certes, le modèle actuel est de conception plus ancienne face à la Hyundai et la Citroën qui sont de vraies machines sophistiquées. Mais on sait très bien qu'elle peut tirer son épingle du jeu en fonction des terrains et des rallyes. On voit bien que l'équipe Toksport en fait très bon usage en Mondial..."

Et on compte sur Gino pour bien cravacher sa monture. Dans la cité des chats, il pourrait bien créer une (nouvelle) surprise !