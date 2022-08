Bedoret revanchard: "Je vise le top 5 R5"

Il avait marqué les esprits l'an dernier en matant les animateurs du WRC3 et se dirigeait vers une victoire certaine avant d'être trahi par sa mécanique. Et pourtant, il a bien failli ne pas être de retour cette année pour prendre sa revanche. "Être au départ d'Ypres cette année est déjà une victoire pour moi", commente Sébastien Bedoret qui s'était pourtant fait discret depuis le début de l'année.

Ayant été lâché par Skoda Belgique, le pilote hennuyer, disposant de peu de sponsors, a été vu sur une Ford en début d'année. Et… c'est tout. Mais ce week-end, dans la cité des chats, il retrouve SA voiture, une Skoda Fabia Rally2 préparée par le team SXM. Soit exactement le même matériel et le même contexte que l'an dernier. "Heureusement qu'il y a encore des grands monsieurs comme Jourdan Serderidis qui ne m'ont pas oublié et qui croient en moi", reconnait l'ancien kartman. "Mais je suis conscient que jamais je ne pourrai revivre ce que j'ai connu avec le soutien de l'importateur où je courrais en BRC et même en WRC par moments."

Soit, Bedoret, qui sera copiloté par le Français François Gilbert, ne sera pas là pour faire de la figuration et a retrouvé ses repères au volant d'une voiture qu'il connaît parfaitement. "J'ai aussitôt retrouvé mes sensations avec la Fabia. Mais je dois garder à l'esprit que je manque de roulage par rapport aux autres. Je n'ai plus fait le moindre rallye avec elle depuis le Condroz."

Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des ambitions pour ce vrai retour aux affaires. "J'espère pouvoir terminer dans le top 5 en Rally2, l'ancienne catégorie R5. Le niveau sera cependant encore plus élevé qu'en 2021. Cela s'annonce très féroce !"

Ce sera donc quitte ou double dans le Westhoek pour Bedoret !