Grégoire Munster s'illustre à Ypres : "Déjà une victoire d'être au départ"

Et dire qu'il a failli ne pas être au départ du Rallye d'Ypres. Il y a quelques jours, Grégoire Munster crashait sa Hyundai i20 Rally2 lors du Rally van Staden. Le jeune pilote de Thimister-Clermont apte pour être dans la cité des Chats malgré une entorse, quelques bandages et des séances de kiné, il a fallu lui trouver un "mulet", sa monture étant trop endommagée pour être réparée à temps.

"C'est clairement un exploit et une première victoire d'être au départ", commente Greg. "Vu que ma Hyundai était H.S, il a fallu en trouver une autre car la réparer et trouver les pièces en si peu de temps était impossible. Nous avons passé des coups de fil aux quatre coins de l'Europe. Heureusement, Frédéric Rosati, qui est un des clients de BMA, a gracieusement accepté de nous prêter sa voiture. C'est vraiment très sympa et cela prouve la solidarité dans le monde du rallye !"

Cela dit, la suite de la saison de Greg est loin d'être contrariée suite à cet accident. "Ma Hyundai a été ramenée à l'atelier et les mécaniciens ont déjà commencé à la désosser", poursuit-il. "Elle devrait être prête pour l'Acropole, voire avant. C'est l'objectif". En attendant, il n'est pas du tout refroidi par les événements des derniers jours. "Je suis là pour marquer des points en BRC et pour jouer les premières places en WRC2. On a vu, dès les chronos du shakedown, que c'était possible"

Pour l'instant, le tableau de marche est respecté avec une 2ème place en BRC, à 31 secondes de Stéphane Lefebvre, et la 4ème place en WRC2, toutes Rally2 confondues ! Et si ça se passe bien pour Greg, il pourrait poursuivre l'aventure en Belgique si un bon résultat est signé à Ypres. "C'est une possibilité mais il faut éviter les conflits de dates. Nous sommes toujours dans le match au championnat mais nous n'avons plus de joker et donc plus le droit à l'erreur"

Et quid d'aller taquiner Lefebvre qui fait la pluie et le beau temps en national cette saison ? "Stéphane est rapide, régulier mais il n'est pas intouchable. Nous avons bien vu, à plusieurs reprises, que nous n'étions pas loin de lui. Et si on parvient à la battre, vu son pédigrée, ce sera très positif et très valorisant"

Celui qui est guidé par Louis Louka parviendra-t-il à coller aux basques du Français et rester dans le peloton des meilleurs en WRC2 ? Réponse dans douze spéciales, dimanche en début d'après-midi !