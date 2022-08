WRC Ypres (Après ES1) : Scratch pour Rovanpera, Neuville 6ème après un tout-droit

Cette fois-ci, ça y est : le Rallye d'Ypres 2022 a bel et bien été lancé ce matin sur le coup de 10h16 avec le passage des WRC dans l'ES1 de Vleteren 1. Cette spéciale de 11,97km en a surpris plus d'un et les écarts sont déjà considérables puisqu'il y a 14 secondes entre les dix premiers.

Plus rapide lors du shakedown, Thierry Neuville a dû se contenter du 6ème chrono ce matin et lâche pas moins de 10 secondes. "La route est assez sale", commente Thierry. "J'ai fait un tout droit et j'ai perdu du temps. Il n'y avait aucun grip lors de cette spéciale"

Toyota a revanche sonné la charge avec deux GR Yaris aux deux premières places. C'est Kalle Rovanpera qui s'est montré le plus véloce, le leader du championnat bouclant la spéciale en 6:08.2. Le Finlandais, qui avait terminé troisième en Belgique l'an dernier, devance son équipier Elfyn Evans pour 2,5 secondes.

La première non-Toyota, la Hyundai i20 de Ott Tänak, est troisième à trois secondes après avoir pris le dessus sur Esapekka Lappi et sa Toyota Yaris. Cinquième chrono pour Adrien Fourmaux, le jeune Français pointant à 9,2 secondes sur la première Ford Puma.

On notera le temps décevant de Craig Breen (Ford), neuvième à 14,2 secondes. L'Irlandais, deuxième en 2021, s'est plaint d'un manque de confiance totale dans sa monture. Il a seulement devancé de deux dixièmes la Hyundai d'Oliver Solberg.