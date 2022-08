BRC Ypres (Après ES11) : Lefebvre engrange, Bux et Potty pénalisés, Cracco out

La matinée a été animée sur le front du championnat de Belgique des rallyes avec plusieurs protagonistes ayant perdu des plumes. En lice pour les places d'honneur, Gino Bux (Skoda) et Maxime Potty (Citroën) ont tous deux écopé d'une pénalité d'une minute pour avoir pointé trop tôt à un CH.

Pour PJM Cracco (Hyundai), les carottes sont cuites puisque le vainqueur de l'an dernier en BRC est sorti dans l'ES11 de Wijtschate et a fini son rallye dans un fossé. Freddy Loix (Skoda), qui a crevé hier, a encore perdu deux minutes tandis que Davy Vanneste (Citroën) lâchait près de cinq minutes !

Devant, c'est le statu quo. Après avoir l'ES9 de Reninge à Chris Ingram (Skoda), Stéphane Lefebvre (Citroën) a enfoncé le clou en signant le scratch dans Wijtschate, aussi bien BRC que toutes Rally2 confondues ! Le Français est d'ailleurs leader du WRC2 et résiste à Andreas Mikkelsen (Skoda).

Lors de l'ES11, en BRC, Lefebvre devançait Ingram pour 5,5 secondes tandis que Grégoire Munster (Hyundai) était à nouveau le meilleur belge et pointait à 5,8 secondes du pilote DG Sport. Vincent Verschueren (VW) est 4ème à 8,8 secondes. Remontés après leurs pénalités, Bux et Potty complètent le Top 6.

Au classement cumulé, guère de changement pour le tiercé de tête avec Lefebvre possédant désormais 42,1 secondes d'avance sur Ingram et 52,3 sur Munster. Verschueren et Sébastien Bédoret (Skoda) complètent le Top 5 à respectivement 1:25 et 1:56. Bux et Potty sont 6ème et 7ème à plus de deux minutes.