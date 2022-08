Super GT: Baguette gagne à Suzuka et prend la tête du championnat

Ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Qualifiés 15èmes et bons derniers de la catégorie GT500 pour les 450km de Suzuka, Bertrand Baguette et Kazuki Hiramine ne s'imaginaient pas gagner ce dimanche matin. Et pourtant, ils l'ont fait ! Dans une course pleine d'action, une Safety Car survenue à un moment parfait a permis à Hiramine de se battre pour la victoire pendant le dernier relais, le pilote japonais ayant pris le relais de Baguette lors de la première salve des arrêts aux stands.

Après avoir été jetée dans l'herbe par Tsugio Matsud (Nissan Nismo) lors de la bataille pour la deuxième place, pour laquelle Matsuda a été pénalisé, Hiramine a pu rattraper le Honda NSX-GT n°17 Real racing de Koudai Tsukakoshi (l'ancienne voiture de BB), qui avait pris la tête lorsqu'une autre voiture de sécurité a bouleversé la hiérarchie.

À environ cinq tours de la fin, Hiramine a commencé à se rapprocher de Tsukakoshi à un rythme de plus d'une seconde par tour, et au 75e tour sur 77, la Nissan Z n°12 du team Impul Calsonic a plongé dans l'épingle à cheveux du circuit de Suzuka pour prendre la tête.

La victoire du tandem belgo-nippon semblait pourtant peu probable lors de la première partie de la course car Baguette n'a pas été en mesure de faire beaucoup de progrès depuis l'arrière du peloton, se retrouvant coincé derrière la Toyota Supra n°37 TOM'S de Sacha Fenestraz pendant un certain nombre de tours avant de finalement le déborder. Baguette a été parmi les derniers pilotes de la catégorie GT500 à s'arrêter, laissant le volant à Hiramine au 33e tour.

Baguette et Hiramine font coup double puisqu'ils se propulsent en tête du classement du championnat alors qu'il reste encore trois courses à disputer. Ils ont 10,5 points d'avance sur le duo de Toyota TOM'S Fenestraz-Miyata, huitièmes à Suzuka, et le duo Honda Real Racing Tsukakoshi-Matsushita.

Prochaine manche à Sugo le 18 septembre.