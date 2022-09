BRC: Stéphane Lefebvre gagne l'Omloop Van Vlaanderen 2022

Qui parviendra à l'arrêter ? En cinq apparitions en championnat de Belgique des rallyes, Stéphane Lefebvre a réalisé un sans-faute avec cinq victoires. La dernière en date est survenue ce samedi à l'Omloop Van Vlaanderen.

A Roulers, le pilote français a pris la tête d'entrée de jeu et faisait le plus gros lors de la première partie du rallye pour se mettre à distance de ses rivaux. En deuxième partie du samedi après-midi, le fer de lance de DG Sport laissait la plupart des scratches à Vincent Verschueren mais prenait néanmoins soin de décrocher la Power Stage (De Ruiter 3).

Au final, Lefebvre s'imposait avec 35,9 secondes d'avance sur Verschueren. Le pilote à la VW Golf GTI a dû se méfier pendant toute la journée de Gino Bux qui s'est fait menaçant ce samedi. Mais l'ancien champion de Belgique, auteur de trois scratches cet après-midi, parvenait à garder le meilleur pour 15,7 secondes sur le pilote Skoda.

Dans le fief de Bux, qui s'est offert l'un ou l'autre scratch pendant le rallye, on peut évidemment regretter la dizaine de secondes perdues suite à un tête-à-queue dans Zoning 1 vendredi soir. Le Top 5 est complété par Niels Reynvoet (Skoda) et PJM Cracco (Hyundai), respectivement à 1:34.4 et 2:19.0 de Lefebvre.

On notera le beau Top 6 assorti d'une victoire en RGT pour Andy Lefevere et sa Porsche 911 GT3 Cup. En Junior BRC, victoire en solitaire de Gilles Pyck (Renault) qui s'est imposé avec plus de deux minutes d'avance sur Charles Munster (Opel).