GTWC Hockenheim : la pole pour l'Audi WRT de Vanthoor-Weerts-Van der Linde

Le Team WRT signe la pole au classement général et en Silver Cup.

Malchanceux aux 24 Heures de Spa-Francorchamps il y a un peu plus d'un mois, Dries Vanthoor, Charles Weerts et Kelvin Van der Linde se sont montrés autoritaires lors des qualifications des 3 Heures de Hockenheim qui marquent la rentrée du GT World Challenge Europe Endurance. Les deux Belges se sont montrés dominateurs, signant un chrono de 1:37.329 sur l'Audi R8 LMS n°32 du Team WRT.

Le bolide aux anneaux partagera la première ligne avec la Ferrari 488 n°71 Iron Lynx de Rovera-Fuoco-Rigon. La deuxième ligne sera composée de la Lamborghini Emil Frey Racing n°63 (Aitken-Costa-Bortolotti) et de l'Audi Tresor by Car Collection n°12 (Hasse-Drudi-Ghiotto). JP Motorsport se hisse dans le Top 5 avec sa McLaren n°111, qui, avec l'Audi, semble être la voiture la plus performante à Hockenheim.

L'équipe WRT a signé le doublé en décrochant la pole de la Silver Cup, Thomas Neubauer, Benji Goethe et Jean-Baptiste Simmenauer disposant d'une bonne chance de sceller leur titre de classe cet après-midi au volant de l'Audi R8 LMS n°30. Huitièmes au général, les trois jeunes précèdent de deux échelons l'Audi R8 n°46 WRT de Valentino Rossi et ses "profs" Fred Vervisch et Nico Müller.

Chez les autres Belges, Alessio Picariello (Porsche 911 n°54 Dinamic Motorsport) est 15e au général et premier des porschistes. Top 20 associé d'un Top 5 en Silver pour l'Audi Saintéloc n°26 de Nicolas Baert. Top 5 également en Gold Cup pour la Ferrari Iron Dames n°83 de Sarah Bovy. 14e temps en Silver pour Baptiste Moulin (Lamborghini VSR n°163). Enfin, 2e temps pour la Ferrari AF Corse n°52 de Louis Machiels en Pro-Am.

Le départ des 3 Heures de Hockenheim sera donné cet après-midi à 15 Heures.