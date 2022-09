Le DTM en dix questions

1. DTM, ça veut dire quoi ?



"DTM" est l’acronyme de Deutsche Tourenwagen Masters, soit les Masters allemands de voitures de tourisme. Cette compétition existe depuis 1984, d’abord sous le nom de Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, soit le championnat allemand de voitures de tourisme, avec une interruption de 1997 à 1999.

2. Quel est le format des courses ?



Il s’agit de courses sprints. Les pilotes doivent accomplir 55 minutes + 1 tour. Chaque manche est composée de deux courses. Il n’y a qu’un seul pilote par voiture. Pas de ravitaillement donc pour changer de pilotes.

3. Quelles voitures sont acceptées en DTM ?



Depuis 2021, les voitures du DTM répondent à la réglementation GT3. Il s’agit donc des mêmes voitures qu’on retrouve aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. Ces bolides dépassent allègrement les 500 chevaux et flirtent avec les 300 km/h. La présence des GT3 peut constituer une hérésie aux yeux des puristes que le DTM s’adressait au départ aux voitures de tourisme, même si celles qu’on connait depuis les années 2000 étaient des silhouettes ayant peu de choses en commun avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde.

4. Combien de marques y a-t-il dans ce championnat ?



Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini et Ferrari, soit six marques.

5. Quels sont les circuits visités ?



Vu les origines allemandes du championnat, quatre des huit manches du calendrier 2022 se disputent outre-Rhin : Lausitzring, Norisring (Nuremberg), Nürburgring et Hockenheim. Mais le championnat s’est beaucoup internationalisé avec l’ajout de Portimao (Portugal), Imola (Italie), Red Bull Ring (Autriche) et, évidemment, notre Spa-Francorchamps national ce week-end.

6. Quels sont les pilotes les plus connus ?



On retrouve la fine fleur des pilotes officiels des différentes marques. Les anciens champions René Rast et Marwo Wittmann sont présents dans le championnat, tout comme le lauréat sortant Max Götz. Très connu pour ses performances aux 24H de Spa, Mirko Bortolotti est aussi de la partie. On retrouve également les frères Van der Linde, Nico Müller mais aussi un nom ronflant, David Schumacher, rejeton de Ralf et cousin de Mick.

7. Les Belges ont-ils marqué l’histoire du DTM ?



Eric Van de Poele a gagné le championnat en 1987 sur une BMW M3. Plus récemment, Maxime Martin a gagné plusieurs courses dans la compétition entre 2014 et 2018. Comment ne pas citer Racing Bart Mampaey, le team de Malines représentant BMW avec de nombreux succès, dont une 2ème place au championnat avec Augusto Farfus. Vanina Ickx, Yves Olivier et David Saelens ont également couru en DTM. Cette année, nos espoirs reposent sur les épaules de l’expérimenté Laurens Vanthoor et du jeune Esteban Muth.

8. Quelles sont les voitures légendaires de championnat ?



Quand on pense au DTM, on pense évidemment aux voitures de tourisme de la fin des années 80 et du début des années 90 qui ont écrit l’histoire du championnat en lettres d’or. Citons en vrac la Mercedes 190 Evo 2, la BMW M3 E30, l’Alfa Romeo 155 V6, l’Opel Calibra, l’Audi V8 Quattro ou encore la Ford Sierra Cosworth.

9. Et les pilotes ?



Monsieur DTM est l’Allemand Bernd Schneider qui a remporté cinq couronnes entre 1995 et 2006. On pense également à Klaus Ludwig, champion en 1992, et pilier de l’aventure Mercedes. Unique femme à avoir gagné en DTM, Ellen Lohr a marqué par la même occasion l’histoire du sport automobile. On retrouve aussi Hans Joachim Stuck, Frank Biela, Roberto Ravaglia, Nicola Larini, Alessandro Nannini, Mattias Ekström, Gary Paffett, Bruno Spengler, Mike Rockenfeller mais aussi d’anciennes gloires de la F1 comme Mika Häkkinen, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Keke Rosberg ou encore Jacques Laffite.

10. Quels sont les leaders avant la manche de Spa-Francorchamps ?



Avec trois victoires, Sheldon Van der Linde est leader du classement. Le pilote BMW possède 110 points contre 89 pour son premier poursuivant, le pilote Lambo Mirko Bortolotti. Avec 85 unités, l’Autrichien Lucas Auer, pilote Mercedes, est troisième avec quatre points d’avance sur le triple champion René Rast (Audi). Laurens Vanthoor est 16ème avec 30 points tandis que Esteban Muth, 25ème, doit encore ouvrir son compteur

.

Retrouvez la retransmission des courses de samedi et de dimanche en direct vidéo sur Dh.be, chaque jour à partir de 13h15.