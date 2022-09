Xavier Siméon: "De vieilles blessures se sont réveillées et ont émoussé ma motivation"

La nouvelle communiquée ce midi par Zelos était totalement inattendue. Xavier Siméon, notre meilleur représentant sur deux roues depuis près de 20 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière non pas fin de la saison, mais là maintenant, tout de suite. Les effets de sa déception avec ce podium perdu dans les dernières minutes des 24H de Spa, de son forfait à Suzuka pour cause de Covid ou de l'arrêt officiel de Suzuki en endurance?

Le Belge s'est confié et nous a expliqué pourquoi il était temps pour lui de raccrocher les gants.

Xavier, qu'est ce qui vous a conduit, à 33 ans à peine, à cette décision de raccrocher?

"Mon forfait pour les 8H de Suzuka après avoir été testé positif au Covid a provoqué un déclic. Je me suis rendu compte que j'aime toujours la moto, mais plus dans n'importe quelles conditions. Que cela ne m'avait pas trop manqué. Je pilote depuis que j'ai quatre ans. Je me suis retrouvé très jeune dans un milieu très difficile et aujourd'hui je n'ai plus une assez grande motivation pour continuer. Il est temps pour moi de passer à autre chose. J'ai longuement parlé avec Didier De Radiguès sur le meilleur moment pour arrêter. Je préfère partir au sommet, sur une bonne note, avec un titre de champion du monde d'endurance sur les épaules."

De là à tout lâcher si brutalement, en cours de saison...

"J'ai pris pas mal de coups sur la tête. Encore récemment. Au propre et au figuré. J'ai quelques grosses fractures, les deux mains atrophiées. J'ai envie de rester entier. De vieilles blessures se sont réveillées. Je ne ne veux plus me réveiller sur un lit d'hôpital et crever de mal."

L'arrêt officiel de Suzuki n'a fait que renforcer votre décision?

"Disons que l'avenir du team avec lequel je roule depuis l'an dernier est très incertain et que tous les autres bons guidons sont déjà pris. Rouler pour rouler ne m'intéresse plus. J'ai été dans les meilleures conditions depuis un an et demie et je ne veux pas redescendre plus bas."

Pouvons nous imaginer une reconversion sur quatre roues?

"Pas dans l'immédiat, non. Mon projet est plutôt de développer mes activités de coaching de Barry Baltus, de l'Académie motos et les baptêmes de piste avec Zélos qui continue à me soutenir dans mes décisions et la suite de ma vie professionnelle. En parallèle à cela, j'ai aussi mon magasin de chocolat à Andorre plus quelques rôles de consultant pour le Super Bike et les GP motos."

Quand vous regardez dans le rétro, quels sont les trois plus grands moments de votre carrière?

"Je dirais mon titre en European Superstock 1000 en 2009 car il m'a lancé. Ensuite ma victoire en Moto2 au Sachsenring et enfin mon succès aux 24H du Mans motos."