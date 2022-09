Stéphane De Groodt a adoré son rôle de pilote Alpine F1: "C'est magique, un rêve de gosse"

Un instant remis en question car il ne se sentait pas bien dans le simulateur à Enstone, le test en Alpine F1 de Stéphane De Groodt a finalement pu se dérouler ce mercredi à Monza.

"Un truc de dingue," s'exclame le comédien belge de 56 ans. "C'est vraiment un rêve de gosse qui s'est réalisé. Je n'en reviens toujours pas. Vous vous imaginez que j'ai piloté une F1 qui disputait encore des GP fin 2021, trois jours après le GP d'Italie. On est tellement peu sur cette terre à avoir pu vivre cette expérience. J'ai cédé le volant ensuite à Jacques Villeneuve. C'est hallucinant."

L'ancien pilote de Procar mesure la chance qu'il a eue.

"Le contexte était idéal," poursuit-il. "J'ai eu l'occasion de me réhabituer au pilotage d'une monoplace en roulant en F4 puis dans la Renault F1 2012 de Kimi Raikkonen au Castellet à deux reprises. L'équipe voulait me préparer mais aussi me jauger pour voir si j'étais vraiment apte à relever ce type de défi."

Et l'acteur a très vite retrouvé ses sensations. Le pilotage d'une auto de course c'est comme le vélo, cela ne s'oublie pas: "J'ai très vite retrouvé mes sensations. Je me suis appliqué sur mon pilotage, à rouler proprement, sans faire de faute. C'est beaucoup plus facile que ma F3000 de l'époque qui disposait d'une boîte manuelle en H et ne possédait pas de direction assistée. C'était un camion à côté des F1 modernes qui te mettent de suite à l'aise. C'est bizarre de dire cela, mais je suis certain que je serais plus rapide aujourd'hui avec ma F3000 qu'il y a trente ans. Car aujourd'hui je serais moins stressé, je n'ai plus rien à prouver, je ne dois plus passer de casting pour reprendre l'image du cinéma."

Au volant de la F1 en Italie, Stéphane est resté relativement prudent. Enfin façon de parler quand on dépasse allègrement les 300 km/h... "J'avais beaucoup de pression car je passais le premier et tout le monde me disait que je devais absolument ramener l'auto en un seul morceau car Jacques Villeneuve et Julien Fébreau notamment, les journalistes de Canal Plus, passaient après moi. Pas question de faire le sot, de pousser et chercher les limites. De toute manière, c'est impossible quand vous avez droit à deux fois trois tours, soit un tour de sortie, une fois le gros freinage en bout de ligne droite puis un tour de rentrée. En fait, cela fait deux fois un tour lancé. Et le deuxième était conditionné au fait de ne pas faire de bêtise lors du premier run."

Impossible dans ces conditions de réussir le défi et de tourner à moins de dix secondes des pilotes les plus rapides du monde dont c'est le métier. "Je n'ai honnêtement pas cherché à réaliser un chrono. Je ne pouvais pas. Je me suis juste concentré sur mon pilotage, j'ai pris du plaisir. Mais je n'étais pas à 20 secondes non plus. Je ne sais pas en fait en combien j'ai tourné."

Le plus impressionnant? "On s'habitue vite à la vitesse, tout est facile, naturel je dirais. Quand vous êtes pilote de course, c'est tout ce dont vous rêvez mais en mieux. Le plus dur à gérer c'est la capacité de freinage. Vous freinez toujours trop tôt. Au point même de pouvoir réaccélérer avant le virage. Quand vous enfoncez la pédale de gaz, votre tête est plaquée en arrière et quand vous freinez vous avez l'impression que quelqu'un pousse votre casque vers l'avant, que votre tête va sortir de votre casque."

Tout cela avec les conseils et l'oeil bienveillant de Jacky Ickx: "Il était stressé pour moi comme une mère. Il m'a donné quelques conseils mais m'a surtout dit de profiter du moment. Je me suis vraiment senti privilégié. Je ne me suis pas pris pour Alonso. Je n'ai pas joué un rôle. J'étais moi, Stéphane De Groodt. Cela a certainement été un des moments les plus forts de mon existence."

Un bonheur partagé: "Cela m'a touché de voir l'enthousiasme, le sourire des gens qui m'entouraient. En dehors du soutien de Jacky Ickx, j'ai reçu les conseils de Thierry Boutsen rencontré au Castellet, mais aussi des messages d'Eric Van de Poele ou de Bertrand Gachot. Cela me permet de mieux mesurer encore la chance que j'ai eue. Merci mille fois à Alpine."

Et puis cela lui fera un bon entraînement puisque dans huit jours il retrouvera le circuit de Monza en Alpine Europa Cup, championnat dont il est désormais un concurrent régulier. "J'ai hâte de partager toutes ces émotions et sensations dans un reportage de 52 minutes qui sera bientôt diffusé sur Canal Plus."