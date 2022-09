F1: le Canadien Nicholas Latifi quittera Williams à la fin de la saison

Le baquet laissé vacant par le pilote de Toronto devrait se jouer entre Nyck de Vries et Logan Sargeant.

C'était dans l'air depuis un moment. Pilote depuis trois saisons chez Williams, le Canadien Nicholas Latifi ne pilotera plus pour l'écurie basée à Grove en 2023. L'annonce a été faite par le team britannique vendredi sur les réseaux sociaux. "Nous tenons à remercier Nicky pour son engagement et son travail acharné au cours des 3 dernières années et lui souhaitons le meilleur pour les prochaines étapes de sa carrière", a posté Williams sur Twitter.

"J'aimerais remercier Williams pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de faire mes débuts en Formule 1 il y a deux ans", commente Latifi. "Même si nous n'avons pas décroché les résultats espérés, cela aura malgré tout été une fantastique aventure."

"Inscrire mes premiers points en Hongrie l’an dernier restera un moment gravé dans ma mémoire. J’entamerai le prochain chapitre de ma carrière avec tous les souvenirs spéciaux de mon temps passé avec cette équipe motivée. Je sais que nous continuerons tous de nous donner à fond jusqu’à la fin de la saison."

Le pilote originaire de Toronto est, à vrai dire, sur la sellette depuis le début de la saison. Dominé par son équipier Alex Albon qui découvrait pourtant l'écurie fondée par Frank Williams, Latifi a subi sa domination et multiplié les contre-performances. La nouvelle génération de F1 introduite en 2022 ne lui convient pas. Il est le seul pilote titulaire à ne pas encore avoir inscrit le moindre point cette année. son meilleur classement est une 12e place en Grande-Bretagne. Il avait effectué ses débuts lors du Grand Prix d'Autriche 2020. Il a disputé 55 Grands Prix et inscrit un total de sept points.

Cela signifie que le chemin est désormais libre pour deux candidats potentiels. Nyck de Vries, fort d'une belle pige à Monza où il a d'emblée fini dans les points, est le favori mais le Néerlandais est également pressenti chez AlphaTauri ou encore Alpine. Le deuxième candidat, le jeune Américain Logan Sargeant, est soutenu par Williams et a les faveurs des propriétaires Dorilton Capital. Sargeant réalise de surcroît une très belle première saison en Formule 2. L'autre titulaire Williams, le Thaïlandais Alexander Albon, avait lui été confirmé pour la saison 2023 dès le mois d'août.