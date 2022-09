Spa Six Hours: rendez-vous ce week-end avec la magie des courses historiques

C'est une tradition automnale qui a du bon à Spa-Francorchamps. A partir de ce jeudi 29 septembre, le cru 2022 de Spa Six Hours, fleuron des meetings réservés aux bolides d'autrefois,va enchanter les Ardennes. Lajournée de jeudi consacrerales voitures d'avant-guerre, même de route. Dès vendredi matin, les séances d'essais libres puis qualificatifs vont se multiplier. Samedi et dimanche, ce seront pas moins de 15 courses qui seront au programme !

Le plat de résistance du meeting cher à Roadbook seront les Spa Six Hours Endurance ! Samedi, entre 15h55 et 21h55, ce seront une nonantaine de voitures de tourisme et GT qui s'affronteront. Près de 20 Ford GT40, favorites pour la victoire, croiseront le fer avec des Shelby Cobra, Jaguar E-Type, Lotus Elan 26 R, Porsche 911, MG B, Marcos 1800 GT, Triumph TR4, sans oublier les imposantes Ford Galaxie.

©Roadbook

Plusieurs personnalités du sport auto seront au départ de ce rendez-vous historique incontournable qui dure depuis près de 30 ans. Parmi les noms ronflants, citons Alex Brundle (fils de Martin Brundle, GT40), Harrison Newey (fils de l’ingénieur F1 Adrian Newey, GT40), Christophe Van Riet (Cobra), Fred Bouvy (Cobra), Marc Duez (Cobra), Frank Stippler (GT40), Marino Franchitti (Cobra), Nicolas Minassian (GT40), Eric van de Poele (GT40), Vanina Ickx (Falcon Sprint), Markus Palttala (911), Olivier Muytjens (Cobra Daytona).

Mais le reste du menu sera également copieux avec un siècle de sport auto à l'honneur ! C'est ainsi que les Pre-War Sports Cars verront monter en piste des légendes de l'entre-deux-guerres, qu'elles se nomment Alfa Romeo 8C, Talbot Lago T23, Bentley 3 ou 4 ½, ou encore Bugatti Type 35. L'Historic Grand Prix Cars Associationpassera en revue les machines de Grand Prix conçues avant 1966. On retrouvera ainsi des Brabham, Cooper, BRM, Lister, Lotus, Scarab, mais aussi des Alfa Romeo P3 et Maserati 250 F !

Ancêtre spirituel des championnats d'accès à la F1 qu'ils se nomment Formule 3 ou Formule 2 FIA, l'Historic Formula Junior lui rendra hommage regroupera des petites monoplaces de maximum 1100cc, telles des Brabham, Cooper ou Lotus. Guy Verhofstadt notre ancien Premier Ministre, est même annoncé sur une Elva ! Toujours au rayon des monoplaces, les F1 entre 1966 et 1985 réunies sous l'appellation Masters Racing Legends, avec de nombreuses Lotus JPS, McLaren, March, Hill, Ensign, Tyrrell, Williams ou Arrows. Derrière le volant, Marco Werner, triple vainqueur des 24 Heures du Mans ou encore Christophe d'Ansembour, qui tentera de faire résonner la Brabançonne à domicile.

©Roadbook

Avec les Masters Sports Cars Legends, on retrouve des prototypes et GT qui ont écrit l'histoire de l'endurance entre 1962 et 1974. Parmi les vedettes, la mélodieuse Ferrari 512 M des Hollandais David et Olivier Hart au milieu d'une nuée de Lola T70. Les Masters Gentlemen Drivers font de leur côté la part belle aux voitures de tourisme et de grand tourisme d'avant 1966. Là, les stars se nomment Jaguar E-Type, Shelby Cobra, Lotus Elan 26 R, TVR Griffith, Ford Falcon Sprint et Alfa Romeo Giulia Sprint GTA.

Réunissant les bolides 'les moins anciens' du week-end, les Masters Endurance Legends verront débouler sur Spa-Francorchamps des protos qui parleront aux plus jeunes générations : Peugeot 908 HDI FAP, Dallara-Oreca, Lola Aston Martin, Ligier LM P2 et LM P3, Zytek 09S...

Les Woodcote Trophy et Stirling Moss Trophy réunis feront la part belle aux bolides des années 50. De véritables oeuvres d'art sur roues à l'instar des Maserati 300 S, Lister Knobbly et Costin, Jaguar C-Type, soit autant de voitures de sport qui ont marqué l'histoire, notamment aux 24 Heures du Mans. Guy Verhofstadt prendra pour sa part le volant d'une Aston Martin DB 2/4.

©Roadbook

Enfin, la Belcar Historic Cup figure pour la première fois à l'affiche de Spa Six Hoursavec une liste d'engagés très hétéroclite et un nombre important de favoris, dont Luc Moortgat (Porsche 964), Guy François (Nissan Primera BTCC), Erik Bruynoghe (Porsche 964), Tom Van Rompuy (BMW M3 E30), Erik Qvick (BMW 320 Turbo Gr.5), Emiel De Weerdt (Ford GT40), Christophe Van Riet (BMW M3 E30), Guy Fastres (BMW M3 E30), René Weidig (Ford GT40), Grahame Bryant (Morgan Plus 8), Paul Daniels (Porsche 911 RSR), Eric Mestdagh (BMW 3.0 CSL), etc. Un mélange des genres qui devrait offrir son lot d'animations !

Si vous avez votre week-end de libre et que la pluie et le froid ne vous font pas peur, n'hésitez pas à gagner le Circuit de Spa-Francorchamps. Ce spectacle vaut le détour et vous en mettra plein les yeux. Il est encore possible d'acheter des billets en ligne. Plus de renseignement ici. Qu'on se le dise...