GTWC Barcelone : la der de l'année pour Picariello, WRT 4e pour la der avec Audi

Il n'y avait qu'une seule Porsche 911 GT3-R engagée en Pro Cup mais elle a terminé sur la plus haute marche du podium des 3 Heures de Barcelone, finale du GT World Challenge Endurance Europe 2022. Qualifiée en première ligne, la n°54 du Dinamic Motorsport pilotée par Matteo Cairoli, Klaus Bachler et notre Alessio Picariello national a toujours pointé dans le peloton de tête pour surgir au bon moment et pointer au sommet de la hiérarchie au moment où il le fallait. Après une saison globalement difficile, cette victoire fait du bien à l'écurie italienne.

Pour Alessio Picariello, qui a rejoint le team à Hockenheim, ce succès intervient dans une période positive pour le Carolo qui enquille succès et podiums dans plusieurs championnats depuis plusieurs semaines. "Ce fut loin d'être facile et nos relais ont été très intenses mais l'écurie Dinamic a fait un travail méga avec une stratégie parfaite tandis que mes équipiers ont été fantastiques", soufflait Alessio à l'arrivée, qui termine de surcroit meilleur belge classé au championnat. "Ce n'était que ma deuxième course pour cette équipe et voilà que je décroche mon premier succès en GT World.. après avoir déjà terminé sur le podium avec eux en Allemagne !"

En s'imposant, la Porsche verte prive la Ferrari 488 n°71 Iron Lynx d'Alex Pier Guidi, Antonio Fuoco et Alessio Rovera du titre Pilotes. La belle italienne jaune aura du mal à se consoler avec cette dernière médaille d'argent de l'année. Troisième marche du podium pour Mirko Bortolotti, Jack Aitken et Albert Costa (Lamborghini Huracan n°63 Emil Frey). Le titre Endurance est revenu à Jules Gounon, Daniel Juncadella et Raffaele Marciello sur la Mercedes-AMG n°88 Akkodis-ASP.

Barcelone marquait également la dernière apparition de WRT sous les couleurs d'Audi. Pour cette der des ders avec Ingolstadt, la R8 LMS n°32 de Dries Vanthoor, Charles Weerts et Riccardo Feller échoue au pied du podium tandis que la n°46 de Valentino Rossi, Fred Vervisch et Nico Müller prend la 6ème position. Par ailleurs, la n°30 des champions Silver JB Simmenauer, Benji Goethe et Thomas Neubauer décroche une dernière victoire dans sa catégorie tandis que la n°33 de Ryuichiro Tomita, Arnold et Maxime Robin cueille le bronze en Gold Cup.

Troisième marche du podium en Pro-Am et titre de catégorie pour Louis Machiels qui partageait à nouveau le volant de sa Ferrari 488 n°52 AF Corse avec Andrea Bertolini et Stefano Constantini. Mission accomplie pour le gentleman driver néerlandophone.

Du côté des autres Belges présents en Catalogne, Sarah Bovy s'est rappelée combien le sport auto pouvait parfois être cruel. La Liégeoise et ses équipières Rahel Frey et Michelle Gatting se dirigeaient vers le titre en Gold Cup quand elles ont été trahies par la boîte de vitesses de leur Ferrari 488 n°83 Iron Dames à 42 minutes de l'arrivée. Tellement injuste. Cinquième place en Silver Cup pour Nicolas Baert (Audi Saintéloc n°26), sept échelons devant Baptiste Moulin (Lamborghini VSR n°163). Sixième rang en Gold Cup pour l'Audi R8 Boutsen Ginion notamment pilotée par Benjamin Lessennes.