Petit Le Mans: Victoire et titre pour l'Acura Meyer Shank, Heylen 4e en GTD

Les 10 Heures de Road Atlanta, ou Petit Le Mans pour les intimes, avaient lieu cette nuit et marquaient la traditionnelle fin de la saison 2022 du championnat nord-américain IMSA. Des trois Belges au départ en Géorgie, c'est Jan Heylen qui s'en est le mieux tiré avec une 4ème place dans la catégorie GTD au volant de la Porsche 911 GT3-R n°16 du Wright Motorsports sur laquelle il brille tant depuis plusieurs saisons déjà. Il aura manqué moins de trois secondes au néerlandophone pour accrocher un dernier podium cette saison.

Mais le plus heureux était certainement Maxime Martin. En terminant septième du GTD pour ce qui est sa dernière course en tant que pilote officiel Aston Martin, le Bruxellois permettait à son équipier Roman De Angelis de coiffer la couronne dans la catégorie sur la Vantage GT3 n°23 du Heart of Racing. "Pushpapy" a dû louper quelques courses cette saison, ce qui ne lui permet pas de partager les lauriers avec le Canadien mais le bonheur n'en demeure pas moins intact.

Quant à Ulysse De Pauw, il s'est distingué par une belle pointe de vitesse pour ses débuts aux Etats-Unis sur la Ferrari 488 n°47 du Cetilar Racing. Le Grézien achève la course au 10ème rang après plusieurs pénalités et des soucis d'équilibre sur sa belle italienne.

Le Meyer Shank Racing a pour sa part conclu 2022 comme il l'avait débuté : par une victoire. Après que l'autre Acura du Wayne Taylor Racing se soit mise au tapis à 15 minutes du terme et profitant habilement des malheurs des Cadillac impliquées dans plusieurs accidents, l'Acura n°60 pilotée par Tom Blomqvist, Oliver Jarvis et Helio Castroneves a converti sa Pole position en victoire synonyme du titre Pilotes et Equipes, le dernier sous l'ère du DPi. L'an prochain, c'est le très attendu LMDh/GTP qui sera la catégorie-reine, avec notamment l'arrivée de Porsche et BMW.

Le podium général est complété par les Cadillac n°31 de Whelen Engineering (Pipo Derani, Olivier Pla, Mike Conway) et la n°48 d’Ally Cadillac (Kamui Kobayashi, Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller). En LM P2, c’est l’Oreca n°8 du Tower Motorsport (John Farano, Louis Delétraz, Rui Andrade) qui s’est imposée, imitée par la Ligier du Andretti Autosport (Jarett Andretti, Gabby Chaves, Joshs Burdon) en LMP3.

Rififi en GTD Pro. Si la Ferrari 488 n°62 Risi Competizione passait l'arrivée en tête, l'écurie texane perdait la victoire sur tapis vert pour infraction au temps de pilotage. La Lexus RC F GT3 n°14 VasserSullivan est donc déclarée vainqueur avec Ben Barnicoat, Jack Hawksworth et Kyle Kirkwood. Mathieu Jaminet et Matt Cambpell (Porsche Pfaff) sont sacrés. Enfin, un autre succès Acura en GTD avec la NSX GT3 n°66 du Gradient Racing (Kyffin Simpson, Till Bechtolsheimer, Mario Farnbacher).