Valentino Rossi dès ce lundi en BMW M4 WRT

,L'Autrichien Philip Eng et les Français champions Silver Neubauer et Simmenauer également en Béhème dès demain

C'est une page de l'histoire du team WRT qui se tourne aujourd'hui à Barcelone avec la toute dernière course GT3 de l'équipe belge avec des Audi R8.

La meilleure des R8 LMS de Baudour (celle de Dries Vanthoor, Charles Weerts et Riccardo Feller) s'est classée septième et s'apprête à jouer les arbitres dans la course au titre que se livrent Antonio Fuoco (en pole avec la Ferrari Iron Lynx partagée ce week-end avec Alessio Rovera et Alessandro Pier-Guidi) et la Mercedes du trio Juncadella-Gounon-Marciello seulement huitième des qualifs.

Dix points les séparent à l'avantage de la Benz des derniers vainqueurs des 24H de Spa. Dès demain, WRT remballera ses anneaux pour aligner pour la première fois en tests des BMW M4 (la meilleure s'élancera seulement 18ème ce dimanche sur la grille).

Un nouveau défi donc pour l'équipe de Vincent Vosse qui a signé un nouveau partenariat avec la marque à l'hélice. Valentino Rossi restera fidèle au championnat GT World et à WRT et changera donc lui aussi de marque l'an prochain.

On pourrait d'ailleurs le voir disputer les 12H d'Abu Dhabi dès cette année au volant d'une M4 qu'il découvrira à Barcelone dès ce lundi. Pilote officiel de la marque depuis de longues années, l'ancien lauréat des 24H de Spa Philip Eng viendra prêter mains fortes et donner son expérience de la dernière GT de BMW au team belge qui testera aussi avec sa nouvelle arme 2023 ses champions Silver Jean-Baptiste Simmenauer et Thomas Neubauer.

On peut imaginer que certains pilotes encore sous contrat Audi jusqu'à fin 2022 (on pense éventuellement à nos compatriotes Charles Weerts et Dries Vanthoor) se glisseront peut-être aussi discrètement dans le baquet de la M4 en ce début de semaine.

Mais aucune confirmation logiquement à ce sujet. Le marché des transferts bat son plein et aujourd'hui nul ne sait officiellement pour quel marque rouleront nos meilleurs ambassadeurs en GT, les triples champions Dries et Charles, mais aussi Maxime Martin et Ulysse De Pauw de retour des USA après un Petit Le Mans compliqué.

Même point d'interrogation pour Fred Vervisch. Restera-t-il fidèle à Audi comme Gilles Magnus ou restera-t-il aux côtés de son célèbre nouvel ami Valentino ?

Affaires à suivre...