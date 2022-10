Enzo Ide et Viktor Vranckx à domicile pour la gagne, plus que huit voitures en WRX

WRX: Deux jours de spectacle en mode électrique et deux Belges pour la victoire en RX2e et Euro RX1

La troisième édition de la manche belge du championnat du monde de Rallycross FIA qui se tiendra ces 8 & 9 octobre fait la part belle à l’innovation avec deux séries électriques, le World RX et le RX2e et une série thermique, l’Euro RX1. Elles offriront des bagarres exceptionnelles sur le Circuit de Spa-Francorchamps, au cœur du stadium Rallycross et sur le légendaire Raidillon.

Cette année, le World RX passe à l'électrique dans la catégorie phare avec des autos générant 500 KW, l'équivalent de 680 chevaux. Un règlement à la base fait pour les constructeurs qui n'ont, hélas, pas suivi et se sont retirés au même titre que les vedettes du WRC tels Seb Loeb, Petter Solberg ou Ken Block.

En raison d'un calendrier maintes fois remanié, Spa-Francorchamps offrira deux fois plus d'action sur sa piste avec une double manche du Championnat du Monde de Rallycross, une le samedi et l'autre le dimanche.

Pour permettre des dépassements encore plus spectaculaires, le banking a été quelque peu modifié. Sa partie basse sera plus meuble, laissant aux pilotes le choix de leur stratégie d’attaque et de trajectoire : au plus court dans la partie basse du banking sur une surface potentiellement plus lente ou plus long et plus rapide en empruntant la trajectoire extérieure, dans la partie haute.

Autre nouveauté : un seul ticket à partir de 35 € pour les spectateurs qui auront accès aux tribunes, aux abords de la piste mais aussi aux paddocks et à la séance d’autographe !

Le World RX promet un beau combat entre Johan Kristoffersson, Niclas Grönholm et les frères Hansen. Et les séries annexes ne seront pas en reste. Le Championnat FIA RX2e entamera son avant-dernière manche de la saison et la catégorie Euro RX1 du Championnat européen de Rallycross de la FIA verra son champion couronné lors de la finale qui se déroulera à Spa-Francorchamps.

Et nos deux compatriotes engagés dans ces catégories arrivent en forme. A Montalegre, Enzo Ide est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium en Euro RX1 et ne manquera pas de mettre toutes ses forces dans la bagarre devant son public. Enfin, Viktor Vranckx, le nouveau prodige du Rallycross, défendra sa première place dans la série support RX2e.

Le spectacle sera sur la piste mais aussi autour avec des d'activités pour toute la famille : DJ, Kids zone avec châteaux gonflables, simulateur ou encore un mur d’entraînement lumineux fun et interactif qui permettra de tester dextérité et réflexes !

Glisse, contacts, démarrage sur les chapeaux de roue, le spectacle sera garanti, même si, hormis en Euro RX1, on aura l'image et pas le son façon Formula E. Il paraît que c'est dans l'air du temps... On verra au niveau des tribunes ce qu'en pensent les fans qui regretteront à coup sûr l'absence d'un Thierry Neuville, François Duval ou Guillaume De Ridder, champion du monde de RX2e contraint au chômage sportif forcé en raison de la difficulté pour trouver des budgets de fous pour quelques dizaines de kilomètres de courses seulement. Eh oui, en WRX et RX2e aussi la facture d'électricité est plutôt salée...